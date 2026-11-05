Najrealnejša je manjšinska vlada s podporo arabskih strank

Izraelski predsednik Jicak Hercog mora do 11. novembra sporočiti prvega kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Kot kaže, bo to prvi mož stranke Jašar in nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot. Hercog, ki se je v zadnjih dveh dneh posvetoval s predstavniki vseh strank, ki so bile izvoljene v kneset, skoraj nima druge možnosti, saj mu je večina strank kot morebitnega mandatarja predlagala prav Ajzenkota, nekdanjega dolgoletnega sodelavca za zdaj še aktualnega premiera Benjamina Netanjahuja. Hercogu so med posvetovanji, ki so potekala v neposrednem televizijskem prenosu, Gadija Ajzenkota kot svojega kandidata za mandatarja predlagale vse štiri članice koalicije opozicijskih strank, ki so si na parlamentarnih volitvah minuli torek zagotovile 48 poslanskih mest ...