Najslabši govor Ursule von der Leyen do zdaj

Govor predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen (Evropska ljudska stranka) o stanju v Uniji ni navdušil poslancev iz vrst socialistov, liberalcev in zelenih. »Po sedmih letih na čelu evropske komisije je bil letošnji govor predsednice po mojem mnenju najslabši do zdaj. Podobno je tudi stanje Unije – najslabše do zdaj,« ocenjuje Irena Joveva (Gibanje Svoboda/Renew). »Govor predsednice komisije je bil običajen, predstavljenih je bilo nekaj pričakovanj, kot sta umetna inteligenca in krepitev odnosov s Kanado, kot tudi nekaj presenečenj, na primer evropska gasilska enota,« je izpostavil evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D). Izziv bo te velike besede, zlasti o evropski suverenosti, preliti v dejanja. Še bolj ga bodejo v oči vprašanja in teme, ki se jim je predsednica evropske ...