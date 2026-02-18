Najsmrtonosnejši plaz v zgodovini Kalifornije pokopal osem smučarjev

Na tridnevni odpravi v Kaliforniji, blizu jezera Tahoe, je plaz zasul enajst smučarjev in štiri vodnike. Osem od devetih pogrešanih smučarjev so v torek našli mrtve, zato je to postal najsmrtonosnejši​ plaz v sodobni zgodovini zvezne države. Preostalih šest članov skupine je s pomočjo reševalne opreme stopilo v stik z reševalci in preživelo.

Kljub opozorilom o visoki nevarnosti plazov se je skupina vseeno odločila nadaljevati izlet. Plaz, ki je pokopal smučarje, je bil dolg kot nogometno igrišče, navaja The New York Times.

Shannan Moon na tiskovni konferenci potem, ko je skupina smučarjev izginila pod plazom. FOTO: Fred Greaves/Reuters

Shannan Moon, vodja lokalne policije iz okrožja Nevada, je povedala, da je največji izziv za reševalce nepredvidljivo vreme in sneg. V torek je približno 90 reševalcev iskalo smučarje, šest rešenih pa so odpeljali s snežnim teptalnikom. Russell Greene, vodja reševalne akcije, je povedal, da je osem umrlih še vedno na območju plazu. Enega od smučarjev še vedno iščejo. Po navedbah ameriških medijih gre verjetno za iskanje trupla, ne pa za reševanje preživelega.

Po podatkih informacijskega centra za plazove v Koloradu je bilo v zadnjih desetih letih v Združenih državah Amerike povprečno 27 smrtnih žrtev plazov na leto.