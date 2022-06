Najstarejši obtoženec za nacistične zločine obsojen na pet let zapora

Nemško sodišče je danes na pet let zapora obsodilo Josefa Schütza, 101-letnega nekdanjega paznika v nacističnem koncentracijskem taborišču. Najstarejšega obtoženca za nacistične zločine je spoznalo za krivega pomoči in podpiranja umorov več tisoč ljudi v nemškem taborišču med letoma 1942 in 1945.

Sodišče je nekdanjega podčastnika nemških nacističnih enot SS spoznalo za krivega pomoči pri umoru 3518 zapornikov, ko je bil med letoma 1942 in 1945 paznik v koncentracijskem taborišču Sachsenhausen blizu mesta Oranienburg, je sporočil predsedujoči sodnemu senatu Udo Lechtermann.

Obsojencu, ki je bil ob izreku kazni danes v sodni dvorani, je Lechtermann dejal, da se je zavedal, da so v taborišču pobijali ujetnike. Izpostavil je tudi, da so ustrelili vse, ki so hoteli pobegniti iz taborišča. »Tako je vsak taboriščni paznik aktivno sodeloval pri teh pobojih,« je dejal. Obtožbe proti Schützu vključujejo tudi pomoč pri usmrtitvi sovjetskih vojnih ujetnikov s streljanjem in umorov z uporabo strupenega plina ciklon B. Schütz je sicer najstarejša oseba, ki so ji sodili zaradi sodelovanja v vojnih zločinih med holokavstom.

Schütz, ki kot upokojenec živi v nemški zvezni deželi Brandenburg, je med sojenjem na sodišču v kraju Brandenburg an der Havel zahodno od Berlina vztrajal pri nedolžnosti in ni ničesar obžaloval. Zanikal je, da bi vedel, kaj se je dogajalo v taborišču, in vztrajal, da »ni storil popolnoma ničesar«. Ob izreku petletne zaporne kazni, ki je nekoliko višja od najnižje triletne zaporne kazni za sostorilstvo pri umorih, ki jo predvideva nemška zakonodaja, je danes ostal stoičen.

Njegov odvetnik je že napovedal, da se bo v primeru visoke kazni pritožil na kasacijsko sodišče ali pa preložil njeno izvajanje na začetek leta 2023. Glede na starost in krhko zdravstveno stanje Schütza, ki je bil od začetka sojenja lani oktobra na prostosti, se zdi zelo malo verjetno, da bo dejansko pristal za zapahi.

V taborišču Sachsenhausen je bilo med letoma 1936 in 1945 zaprtih več kot 200.000 ljudi, med njimi Judje, Romi, nasprotniki nacističnega režima in homoseksualci. Po podatkih Spominskega centra in muzeja Sachsenhausen je v taborišču zaradi prisilnega dela, umorov, medicinskih poskusov, lakote ali bolezni umrlo več deset tisoč taboriščnikov.