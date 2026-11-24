Ameriška škofovska konferenca je podprla nadaljevanje postopka beatifikacije in kanonizacije Marie Middleton, ki je leta 2020 umrla zaradi možganskega tumorja, stara komaj 18 let. Pred razglasitvijo za svetnico bo treba dokazati tudi dva čudeža, povezana z njeno priprošnjo, so zapisali na ameriškem spletnem časopisu People.

Osemnajstletna Maria Middleton iz Pensilvanije bi lahko postala prva svetnica Katoliške cerkve iz generacije Z. Šest let po njeni smrti je ameriška škofovska konferenca podprla nadaljevanje postopka za njeno razglasitev za svetnico. Končno odločitev o začetku uradnega postopka bo moral potrditi še papež Leon XIV.

Ameriška škofovska konferenca je 17. novembra glasovala za nadaljevanje postopka razglasitve Middletonove za blaženo. Pobudo je vložil filadelfijski nadškof Nelson J. Pérez. Maria, rojena leta 2002, je umrla 8. oktobra 2020, potem ko so ji pri 16 letih odkrili neoperabilni možganski tumor.

Starša Susan in Brian Middleton upata, da bo njuna hči razglašena za svetnico, vendar za nadaljevanje postopka potrebujejo soglasje papeža. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Škofovska konferenca poudarja njeno globoko vero in predanost drugim. Navajajo, da je živela predana krščanski veri, v upanju, ljubezni in popolnem zaupanju v Božjo previdnost. Že kot otrok je pripravljala obroke za starejše, zbirala božična darila, polnila velikonočne košarice za otroke in obiskovala stanovalce doma za starejše. Veliko časa je namenila tudi prostovoljnemu delu v domači župniji.

Njena starša Susan in Brian Middleton sta za ameriško televizijsko postajo WPVI povedala, da še vedno težko dojemata, da bi njuna hči lahko postala svetnica. Pri tem sta poudarila, da Maria ni bila drugačna od drugih najstnic. Rada je imela glasbo Taylor Swift, ples, hišne ljubljenčke in pripovedovanje šal. »Ni ti treba biti čuden, da bi bil svet,« je bil eden njenih priljubljenih izrekov, ki se ga spominja oče.

»Svetništvo je dosegljivo. Bog nas je ustvaril, da bi postali svetniki,« je dejala Marijina mati Susan.

Diagnoza možganskega tumorja je bila za družino nočna mora. V molitvah so se jim pridružili ljudje z vsega sveta, Maria pa je kljub bolezni odpotovala tudi na misijonsko potovanje v Ugando. Po njeni smrti je njen grob v narodnem svetišču Naše Gospe iz Čenstohove v kraju New Britain Township v Pensilvaniji začelo obiskovati vse več ljudi. Po navedbah škofovske konference so nekateri obiskovalci poročali o milostih in ozdravitvah, ki naj bi jih dosegli po njeni priprošnji pri Bogu.

Postopek za razglasitev Middletonove za svetnico je šele na začetku. V bližnjih cerkvah so že objavili pozive, naj se oglasijo ljudje, ki bi lahko posredovali informacije o njenem življenju. Sledila bo uradna preiskava, v kateri bodo med drugim preučili njene zapise in pričevanja o njenem življenju. Za kanonizacijo bo treba dokazati še dva čudeža, pripisana njeni priprošnji. Če bo postopek uspešno končan, bo Middletonova postala četrta svetnica, rojena v ZDA, in prva iz generacije Z.

Carlo Acutis, ki je umrl pri 15 letih, je septembra lani postal prvi svetnik iz generacije milenijcev. FOTO: Profimedia

Septembra lani je Katoliška cerkev za svetnika razglasila Carla Acutisa, ki je leta 2006 umrl zaradi levkemije, star komaj 15 let. V Združenem kraljestvu rojeni najstnik je postal prvi svetnik iz generacije milenijcev. Zaradi uporabe digitalnih tehnologij za širjenje verskih vsebin si je prislužil vzdevek Božji vplivnež. Kot spletni oblikovalec je med drugim pripravil zbirko vsebin o evharističnih čudežih.