Največ brezposelnih v desetletju, a tudi premalo kadra

Nemški trg dela se zaradi skoraj triletne recesije gospodarstva ohlaja. Brezposelnih je že preko tri milijone ljudi, kar je največ v zadnjem desetletju. Zgolj v industriji je v zadnjem letu izginilo preko 100.000 delovnih mest, od tega polovica v avtomobilski. A na drugi strani se Nemčija sooča tudi z mankom kadra, predvsem v zdravstvu, šolstvu in turizmu. V vladi kanclerja Friedricha Merza snujejo ukrepe, ki naj bi ustavili naraščanje brezposelnosti, a učinki ne bodo vidni hitro.