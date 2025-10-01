Največja jedrska elektrarna v Evropi je brez povezave že sedmi dan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči opozoril, da je položaj v rusko okupirani zaporoški jedrski elektrarni kritičen, saj obstreljevanje onemogoča popravilo daljnovoda, nujnega za hlajenje reaktorjev. Gre za sedmi dan brez zunanje povezave, eden izmed dizelskih agregatov, ki zagotavljajo nujno preskrbo z energijo, pa je že odpovedal.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je dejal, da trenutno ni neposredne nevarnosti, dokler delujejo rezervni generatorji, a da takšno stanje dolgoročno ni vzdržno. Poudaril je, da vojaške aktivnosti preprečujejo popravila in da je obratovanje na dizelske agregate »zadnja linija obrambe«.

Zaporoška elektrarna, s šestimi reaktorji največja v Evropi, je bila že desetič od začetka vojne odklopljena iz omrežja. Elektrike sicer trenutno ne proizvaja, a potrebuje stalno napajanje za varno hlajenje goriva v reaktorjih.

Zelenski je pri tem dejal, da je Rusija prva na svetu, ki si je drznila tako ogrožati jedrsko varnost: »To je grožnja vsem. Svet ne sme molčati.« Grossi pa je obe strani pozval, naj sodelujeta z IAEA pri čimprejšnji obnovitvi povezave in preprečita morebitno jedrsko nesrečo. IAEA ima stalne opazovalce v Zaporožju in v drugih treh ukrajinskih jedrskih elektrarnah.