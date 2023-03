Največja ameriška vojaška pomoč po letu 1997

V nadaljevanju preberite:

Združene države Amerike so Hrvaški odobrile nov paket vojaške pomoči v višini 140 milijonov dolarjev. Premier Andrej Plenković in obrambni minister Mario Banožić sta potrdila, da bo ta finančni paket namenjen nakupu dodatnih helikopterjev black hawk in druge dodatne opreme.

Po informacijah Jutarnjega lista bo od skupnega zneska 100 milijonov dolarjev namenjenih za nabavo helikopterjev, 40 milijonov dolarjev pa za nabavo raket javelin za oborožitev helikopterjev black hawk in dodatno opremo za vozila bradley. Razmišljajo tudi o nabavi sistemov za obrambo pred brezpilotnimi letalniki. To je prva informacija, da bodo helikopterji black hawk oboroženi z raketnimi sistemi. Najverjetneje gre za protioklepne rakete, ki bodo zračnim plovilom dale nov pomen in zmogljivost.