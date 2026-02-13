»Največja deregulacija v zgodovini«: Trump ruši steber podnebne zaščite

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek razveljavil eno ključnih znanstvenih ugotovitev iz časa predsednika Baracka Obame, ki je predstavljala podlago za ukrepe za omejevanje plinov, ki segrevajo planet.

Sklep iz leta 2009, da toplogredni plini lahko ogrožajo naše zdravje, je bil po navedbah BBC temelj za prizadevanja za omejitev emisij, zlasti v vozilih.

Agencija za varstvo okolja (EPA) se je prvič zavzela za stališče o vplivih toplogrednih plinov v prvem letu Obamovega prvega mandata. Takrat so ugotovili, da šest ključnih toplogrednih plinov, ki segrevajo planet, vključno z ogljikovim dioksidom in metanom, predstavlja nevarnost za zdravje ljudi.

Ker se razdeljeni kongres ni mogel dogovoriti o zakonodaji za spopadanje z naraščajočimi globalnimi temperaturami, je ugotovitev EPA postala osrednjega pomena za omejitev emisij v naslednjih letih, poroča BBC.

Sklad za zaščito okolja je na podlagi te spremembe naredil tudi analizo vpliva na zdravje. Ugotovili so, da bi ukrep povzročil 58.000 dodatnih prezgodnjih smrti in 37 milijonov več napadov astme.

Pomembnost te ugotovitve kot osrednjega dela ameriške regulacije še vedno poudarja Meghan Greenfield, nekdanja odvetnica pri EPA in ministrstvu za pravosodje. Dodaja, da gre za širok nabor sistemov, ki vsi temeljijo na tej eni ugotovitvi.

Uradniki Trumpove administracije pa želijo razveljavitev odločbe upravičiti tako, da bodo s tem prihranili več kot bilijon dolarjev ter pomagali znižati cene energije in vozil.

Podnebje kot politično bojišče

Razveljavitev so v Beli hiši označili za »največjo deregulacijo v ameriški zgodovini« in poudarili, da se bodo s tem znižale cene avtomobilov, saj naj bi stroške za proizvajalce znižali za 2400 ameriških dolarjev na vozilo.

»To radikalno pravilo je postalo pravna podlaga za novo zeleno prevaro, eno največjih prevar v zgodovini,« je dodal Trump v zvezi s podnebno agendo demokratov, navaja BBC.

Predsednik je v četrtek v Beli hiši zavrnil vprašanje, ali ga skrbi, da bi bila njegova odločitev nepriljubljena v javnosti. Trdil je, da bi bilo državi bolje brez predpisov o podnebnih spremembah iz preteklosti. Ta doba je »mrtva, izginila in končana«, je dejal.

Trumpove trditve je komentiral tudi nekdanji predsednik Barack Obama in poudaril, da gre za industrijo, ki se vrti okoli denarja.

Številni okoljevarstveniki pa so skeptični glede morebitnih prihrankov stroškov, o katerih govori Trumpova ekipa.

Nihanje ameriške podnebne politike

Trump je v svojem prvem mandatu razveljavil številne energetske in okoljske predpise iz časa Obame. Prav tako je ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma, mednarodnega dogovora za zmanjšanje emisij in reševanje naraščajoče morske gladine, števila naravnih nesreč ter drugih težav, ki jih poslabšuje globalno segrevanje.

Trump je dejanje ponovil na začetku svojega drugega mandata in razveljavil Bidnovo odločitev o ponovni vključitvi ZDA v mednarodni podnebni pakt.

Trump je kot glavnega upravičenca spremembe izpostavil tudi ameriško avtomobilsko industrijo. FOTO: Saul Loeb/AFP

V zadnjih letih se je podnebna politika v ZDA močno spreminjala glede na to, kdo zaseda Belo hišo. Toda četrtkova napoved je predstavljala doslej največji Trumpov korak k razgradnji podnebnih politik, ki so jih uvedli njegovi demokratski predhodniki.

Vendar pa ankete javnega mnenja kažejo, da je vse več Američanov zaskrbljenih zaradi globalnega segrevanja. Triinšestdeset odstotkov Američanov pravi, da jih skrbi globalno segrevanje, sedemintrideset odstotkov pa jih je odgovorilo, da jih te spremembe ne skrbijo, kaže študija programa Yale za komunikacijo o podnebnih spremembah iz leta 2024.

Anketa Gallupa iz leta 2025 je pokazala, da rekordnih oseminštirideset odstotkov odraslih Američanov meni, da bo globalno segrevanje predstavljalo resno grožnjo v njihovem življenju, kar je več kot petindvajset odstotkov leta 1997.