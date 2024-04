Največja ladja Jadrolinije bo vozila med Dubrovnikom in Barijem

Na Hrvaško je priplula največja ladja v zgodovini Jadrolinije. Trajekt Dalmacija bo po navedbah največjega hrvaškega ponudnika ladijskih prevozov lahko sprejel do 1800 potnikov in 350 avtomobilov, plul pa bo med Dubrovnikom in Barijem na jugu Italije. Jadrolinija je zanj odštela 18 milijonov evrov.

Dalmacija je s 134,5 metra dolžine največja ladja v zgodovini Jadrolinije, je ponudnik ladijskih prevozov objavil na svoji spletni strani. Ima osem palub, na katerih so med drugim trije bari, dve restavraciji in otroška igralnica.

Trajekt bo plul na mednarodni relaciji Dubrovnik-Bari, njegova povprečna hitrost pa je 17 vozlov. Na tej relaciji bo po napovedih podjetja lahko plul vsak dan, ob vrhuncu turistične sezone pa bo imel tudi do deset potovanj na teden. Pred tem ga bodo v ladjedelnici Viktor Lenac na Reki, kamor je prispel najprej, prilagodili vizualni podobi Jadrolinije.

Trajekt je pred tem plul na Norveškem. Zgrajen je bil leta 1993, rekonstrukcijo pa so izvedli leta 2014.