»Največja nevarnost za Irak je večanje iranskega vpliva«

Erbil – Potem ko je vplivni šiitski klerik Moktada al Sadr, sicer organizator petkovih množičnih protestov proti ameriško-koalicijski vojaški prisotnosti v Iraku, umaknil podporo protivladnim protestnikom, ki na ulicah iraških mest vztrajajo dobre tri mesece, se je režimsko nasilje nad protestniki zaostrilo. Oblasti so tudi s pomočjo šiitskih milic požgale protestne kampe in – do zdaj – ubile več kot 550 protestnikov. A ti še naprej vztrajajo na ulicah.Moktada al Sadr, ki je na začetku iraške državljanske vojne, posledice ameriško-koalicijske invazije in okupacije, poveljeval brutalnim šiitskim odredom smrti, je že ...