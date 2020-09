Največja poraženca sporazuma sta Huawei in Gazprom

Največja poraženca sporazuma o normalizaciji gospodarskih odnosov med Beogradom in Prištino, ki je bil podpisan prejšnji teden v Washingtonu, sta kitajski tehnološki in ruski energetski gigant, Huawei in Gazprom. Na Srbijo pritiska tudi Bruselj z zahtevo, naj uskladi svojo zunanjo politiko z EU.Američani so prepričali Srbijo in Kosovo o prepovedi uporabe opreme za gradnjo omrežja 5G, ki prihaja iz nezanesljivih virov. Čeprav Kitajska v sporazumu, ki sta ga v navzočnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti, ni posebej izpostavljena, je v igri ...