Največje potniško letalo na svetu pri pristanku poškodovalo luči na stezi

Letalo družbe Lufthansa airbus A380 s 351 potniki je v ponedeljek zvečer prezgodaj pristalo na letališču v Münchnu in pri tem poškodovalo luči na vzletno-pristajalni stezi, je danes potrdila Lufthansa. Letalo je sicer varno pristalo, vsi potniki so bili nepoškodovani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Letalo A380, ki je največje potniško letalo na svetu, je v München priletelo iz San Francisca.

Po navedbah Lufthanse je nemški zvezni urad za preiskovanje letalskih nesreč (BFU) sprožil preiskavo, ki jo letalska družba v celoti podpira.

Incident na letališču v Münchnu se je zgodil le dva dneva potem, ko je imelo letalo boeing 787 dreamliner družbe Vietnam Airlines težave pri vzletu na isti vzletno-pristajalni stezi. Omenjeno letalo, ki je imelo težave s pospeševanjem, se je po poročanju dpa za las izognilo nesreči. Rep letala je podrsal po stezi in poškodoval luči na njej. Nihče ni bil poškodovan, letalo pa se je kasneje varno vrnilo v München.