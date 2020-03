Največji izziv po drugi vojni

Kanclerka Angela Merkel je včeraj zvečer prvič v 14-letnem mandatu nagovorila državljane neposredno prek televizije. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters



Okoli 5-odstotna recesija

Frankfurt – Kanclerkaje včeraj zvečer prvič v 14-letnem mandatu nagovorila državljane neposredno prek televizije. Dejala je, da Nemci od druge svetovne vojne niso bili pred izzivom, ki bi zahteval solidarno sodelovanje vseh. »Razmere so resne, a če bo vsak posameznik razumel ukrepe kot svojo odgovornost, nam bo uspelo,« je dejala. Nemško zdravstvo se medtem pripravlja na razmah okuženih. Doslej je v državi sorazmerno malo ljudi podleglo bolezni.Angela Merkel je v govoru poudarila, da je bistveno pridobiti čas, dokler ne bo na voljo cepivo, hkrati pa čim bolj upočasniti širjenje virusa, da bi zmanjšali smrtnost. »To niso abstraktne številke. To je babica, ali dedek, ali mama in oče nekoga,« je dejala in se zahvalila vsem v zdravstvu.Podobno kot drugod po Evropi tudi Nemčija postopno zaostruje ukrepe za upočasnitev širitve novega koronavirusa. V ponedeljek je država zaprla meje za potniški promet, izjema so delavci migranti in tovorni promet. Zvezne države druga za drugo zapirajo vrtce, šole, univerze, trgovine, ki ne prodajajo osnovnih življenjskih potrebščin. Bavarska je razglasila izredne razmere, v Hessnu in Severnem Porenju - Vestfaliji sta predsednika vlade opozorila, da ni izključena popolna prepoved izhodov prebivalcev. Na zvezni ravni vse bolj govorijo o karanteni, v lekarnah je omejen vstop, v trgovinah na blagajnah nameščajo zaščitna stekla ..., a hkrati so restavracije odprte do 18. ure.V Nemčiji je trenutno več kot 10.000 uradno potrjenih primerov okužbe s tem virusom. Nacionalni inštitut za javno zdravje Robert Koch je stopnjo ogroženosti ta teden zvišal na visoko in napovedal, da bo v državi brez ostrih ukrepov v dveh do treh mesecih okuženih okoli 10 milijonov prebivalcev. Kanclerka je poudarila, da ima Nemčija enega od najboljših zdravstvenih sistemov na svetu.Nemška vlada je sprejela več paketov pomoči gospodarstvu, ki se bo v tej krizi znašlo v velikih likvidnostnih težavah. Recesija je v prvih šestih mesecih zagotovljena, a tudi v celotnem letošnjem letu bo, glede na trenutne razmere, država v recesiji. V Berlinu so zato zagotovili podjetjem neomejeno državno likvidnostno kreditiranje. Podjetja lahko zaprosijo za posojila pri državni investicijski banki KfW in drugih bankah od prihodnjega ponedeljka. Hkrati si lahko podjetja obetajo obsežno financiranje skrajšanega delovnega časa in druge ukrepe, katerih cilj je čim bolj omiliti posledice za gospodarstvo.Napovedi, kako globoka bi lahko bila gospodarska kriza, so različne. Evropska centralna banka (ECB) po najbolj realnem scenariju računa, da se bo evrsko območje letos ohladilo za 5 odstotkov. Podobno pričakujejo v nemškem zveznem Združenju bank. Pravijo, da bo Nemčija letos ob od 4 do 5 odstotkov BDP. Nazadnje je BDP v državi padel za 5 odstotkov v zadnji finančni krizi. Nemški ekonomski zgodovinarje v pogovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung opozoril, da bi kriza lahko povzročila kar 20-odstotni padec bruto domačega proizvoda. Predvsem zato, ker se soočamo tako s krizo ponudbe kot povpraševanja.