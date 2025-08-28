Največji proizvajalec čipov na svetu se mora podati s Tajvana

V nadaljevanju preberite:

Da bi razumeli, zakaj je TSMC tako dominanten, moramo pogledati v njegove tovarne. Moorov zakon, ideja, da se računska moč približno vsaki dve leti podvoji, temelji na krčenju tranzistorja, mikroskopskega električnega stikala. Leta 1971 je imel tipičen procesor 200 tranzistorjev na kvadratni milimeter. Nvidijin čip B200 AI, izdan lani, jih ima okoli 130 milijonov – kar omogoča manjše in energijsko učinkovitejše računalništvo. Proizvodnja takšnih naprav, katerih značilnosti merimo v nanometrih (milijoninkah milimetra), zahteva tovarne, vredne po 20 milijard dolarjev, ki so sposobne vsak mesec proizvesti okoli 25.000 silicijevih rezin, od katerih vsaka vsebuje številne čipe.