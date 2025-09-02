Največji svetovni proizvajalci avtomobilov so zaostali pri programski opremi

V nadaljevanju preberite:

Pred desetletjem, ko je Toyota začela zaposlovati na ducate strokovnjakov iz Googla in drugih tehnoloških velikanov, da bi svoja razvojna prizadevanja preusmerila s strojne opreme na umetno inteligenco in programsko opremo, so bila pričakovanja visoka in navdušenje ogromno.

»Časi so se spremenili, programska oprema in podatki pa so zdaj bistvene sestavine Toyotine prihodnje strategije mobilnosti,« je dejal Gill Pratt, izvršni direktor Toyota Research Instituta, na sejmu Consumer Electronics Show leta 2016.

V naslednjih letih je imel največji svetovni proizvajalec avtomobilov po obsegu ambicije, da bi ustvaril centraliziran računalniški sistem, ki bi lahko nadzoroval vse, od menjalnika, zavor, krmiljenja in ključavnic pa do funkcij pomoči pri vožnji in informativno-zabavnih funkcij.

Toyota je bila med številnimi uveljavljenimi avtomobilskimi znamkami, ki so hitele razvijati programsko opredeljena vozila, podobno kot jih proizvajata Tesla in nova generacija kitajskih proizvajalcev.

Toda Gartnerjev letni »digitalni avtomobilski indeks«, ki primerja proizvajalce avtomobilov glede na njihov potencial za monetizacijo programske opreme, kaže, da tradicionalne evropske, ameriške in japonske skupine še vedno močno zaostajajo za temi razmeroma novimi tekmeci.

Na vrhu lestvice leta 2025 so prevladovali Tesla in kitajske znamke, kot so Nio, Xiaomi in Xpeng. General Motors je bil deveti, Mercedes-Benz trinajsti, Toyota pa enaindvajseta.