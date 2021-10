Največji ulov po Pablu Escobarju

Kolumbijska vojska je včeraj aretirala Daira Antonia Úsugo, prvega moža zloglasnega Zalivskega klana (Clan del Golfo), največjega tamkajšnjega krimnalanega združenja z razvejanimi mednarodnimi povezavami. Aretacijo najbolj iskane osebe v Kolumbiji je predsednik Ivan Duque označil »za najhujši udarec za trgovino z drogami v državi v tem stoletju« in dodal, da se lahko priprtje tako velike ribe, kot je 50-letni narkokralj, znan pod vzdevkom Otoniel, primerja le s padcem vodje Medellinskega kartela Pabla Escobarja leta 1993. Kolumbijske oblasti so za informacije, ki bi vodile na njegovo sled, ponujale slabih 700.000 evrov, ZDA pa 4,3 milijona evrov.

Duque je Úsugo opisal kot najstrašnejšega preprodajalca mamil na svetu, ki je odgovoren za atentate na vojake, policiste in civiliste. Washington pa ga je označil za vodjo težko oboroženega in izjemno nasilnega kartela, sestavljenega iz članov terorističnih skupin, ki v okviru mirovnega procesa niso odložili orožja. Združba, da se pri nadzoru nad laboratoriji za predelavo kokaina, skrivnimi letališči in potmi za preprodajo droge poslužujejo nasilja in ustrahovanja, je poročal New York Times. Kolumbijski obrabni minister Diego Molano pa je izpostavil, da je klan v zadnjih letih postala varnostna grožnja zaradi velikih količin kokaina, ki ga pošilja v ZDA in Evropo. Prijetje njihovega vodje bi lahko bilo organom pregona v pomoč pri razkrivanju in razumevanju delovanja te zapeletne kriminalne organizacije.

Otoniel je vodja Zalivskega klana prevzel od svojega brat. Foto: Afp

Otoniela so v soboto aretirali v bližini kraja Necocli na severozahodu Kolumbije. V operaciji je sodelovalo 22 helikopterjev, 500 vojakov; en policist je pri tem izgubil življenje. Vodja Zalivskega klana se je v strahu pred oblastmi zadrževal v podeželskih hišah, se izogibal poseljenih območji, ni uporabljal telefonov, z zunanjim svetom pa je komunicrial prek kurirjev. Njegovo lokacijo naj bi s pomočjo satelitskih posnetkov izsledilo več kot 50 strokovnjakov za signalno obveščanje, je poročal BBC. Pri iskanju so sodelovale tudi Američani in Britanci.

Otoniel je vodja Zalivskega klana prevzel od svojega brata, ki je bil pred slabimi desetimi leti ubit v policijski raciji med silvestrsko zabavo. Združba naj bi danes štela okoli 1800 članov, ki naj bi, kot so zapisali pri BBC, prihajali predvsem iz vrst skrajnodesnih paravojaških skupin. Po besedah matere Ane Celse David je bil danes najbolj iskan kolumbijski kriminalec v šoli sramežljiv fant, ki se je pri 18 letih pridružil Narodnoosvobodilni vojski (EPL), gverili, ki je takrat nadzirala Nuevo Antioquio. V intervju za El Mundo je pred leti, zdaj že pokojna Ana Cela David, še dejala, da moli, da bi Otoniela prijela policija, da bi se tako izognil koncu, kot ga je dočakal njegov brat. »Rada bi, da bi bil moj sin v zaporu. Tam je bolj varno, lahko bi se pokesal in šel v nebesa.«