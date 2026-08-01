Največji vseh časov

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    Vrline skromnosti, izpolnjene z modrostjo in močno voljo, med zvezdniki ne srečamo prav pogosto. FOTO: Loic Venance/AFP
    Zorana Baković
    1. 8. 2026 | 09:00
    13:04
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    »Leteti je mogoče tudi brez kril, nikakor pa ne brez znanja in veščine.« Teh besed ameriškega pionirja letenja Wilburja Wrighta sem se spomnila, ko sem pred nekaj dnevi prebrala, da so evropski piloti končali dolgo in zapleteno proceduro testiranja kitajskega potniškega letala comac C919 in ugotovili, da na njem, »kar zadeva strojno opremo, ne obstaja nikakršno tveganje«. Tako je kitajsko letalo, ki bi lahko bilo alternativa za airbus A320 in boeing 737, naredilo pomemben korak na poti k evropskemu trgu. Easa (European Union Aviation Safety Agency) izvaja testne polete ob zelo visokih standardih, s strokovnimi piloti in posadko, ki letalo preizkušajo v ekstremnih situacijah, da bi tako ocenili njegovo varnost. Več kot mesec dni so preverjali C919, z njim manevrirali do vrhunca njegovih ...
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    31. 7. 2026 | 18:20
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    Požar na Bovškem se čez noč ni bistveno razširil

    Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Strmec-Mangart.
    1. 8. 2026 | 08:53
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    Iztirjenje vlaka v Mostu na Soči načrtno dejanje?

    Nastala je velika gmotna škoda, vključno z materialno škodo na treh osebnih avtomobilih, ni bil pa poškodovan nihče od potnikov ali zaposlenih.
    1. 8. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V ruskih napadih na Kijev devet mrtvih

    Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija.
    Delo 1. 8. 2026 | 08:35
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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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