Največji vseh časov

»Leteti je mogoče tudi brez kril, nikakor pa ne brez znanja in veščine.« Teh besed ameriškega pionirja letenja Wilburja Wrighta sem se spomnila, ko sem pred nekaj dnevi prebrala, da so evropski piloti končali dolgo in zapleteno proceduro testiranja kitajskega potniškega letala comac C919 in ugotovili, da na njem, »kar zadeva strojno opremo, ne obstaja nikakršno tveganje«. Tako je kitajsko letalo, ki bi lahko bilo alternativa za airbus A320 in boeing 737, naredilo pomemben korak na poti k evropskemu trgu. Easa (European Union Aviation Safety Agency) izvaja testne polete ob zelo visokih standardih, s strokovnimi piloti in posadko, ki letalo preizkušajo v ekstremnih situacijah, da bi tako ocenili njegovo varnost. Več kot mesec dni so preverjali C919, z njim manevrirali do vrhunca njegovih ...