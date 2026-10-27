Najverjetnejši kandidat za srbskega premierja o evropskih cenah v Srbiji

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    Galerija
    Leto dni študentskih protestov, ki so poglobili politično krizo v Srbiji, je kronal sobotni spominski shod ob obletnici tragedije v Novem Sadu. Foto Voranc Vogel
    Novica Mihajlović
    27. 10. 2026 | 11:00
    27. 10. 2026 | 14:08
    8:15
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    Razprave o resni politični krizi,­ ki Srbijo hromi že dobro leto, so preglasile opozorila ekonomistov o usihajoči kondiciji države, ki si je v preteklih letih prislužila­ sloves balkanskega gospodarskega­ tigra. Svoje videnje razmer je med sobotnim spominskim shodom ob obletnici tragedije v Novem Sadu z nami delil Dejan Šoškić, beograjski profesor ekonomije in nekdanji guverner Narodne banke Srbije.

    Srbija kot gospodarski tiger se lepo sliši, toda v kakšni kondiciji je ta tiger?

    Zadnjih dobrih deset let dodatno zaostajamo za državami srednje in vzhodne Evrope. Ob tem naj spomnim na opozorila profesorja Pavla Petrovića, predsednika srbskega fiskalnega sveta, ki je na posvetu ekonomistov na Kopao­niku poudaril, da je Srbija leta 2005 dosegala 58 odstotkov BDP na prebivalca srednje in vzhodne Evrope, zdaj pa je pri 56 odstotkih.

    V nasprotuju z dosedanjo oblastjo, ki je z infrastruktutnimi projekti skušala dokazovati razvoj države, Dejan Šoškić opozarja, da Srbija ne dohiteva srednje in vzhodne Evrope, ampak dodatno zaostaja za njo. Foto Voranc Vogel
    V nasprotuju z dosedanjo oblastjo, ki je z infrastruktutnimi projekti skušala dokazovati razvoj države, Dejan Šoškić opozarja, da Srbija ne dohiteva srednje in vzhodne Evrope, ampak dodatno zaostaja za njo. Foto Voranc Vogel

    Kaj nam to sporoča?

    Ne ustvarjamo rezultatov, ki zagotavljajo konvergenco, o kateri se pogosto govori v Evropski uniji, torej o procesu, v katerem manj razvite države dohitevajo po­vprečno stopnjo razvitosti. Mi ne dohitevamo srednje in vzhodne Evrope, ampak dodatno zaostajamo za njo.

    V zadnjih trinajstih letih je bila letna stopnja rasti BDP v povprečju okoli 2,5 odstotka, kar ni dovolj. Imeli smo namreč tri leta recesije po svetovni gospodarski krizi leta 2009, ki so jo občutile skoraj vse države. Recesijo smo imeli tudi v letih 2012 in 2014. To se ni zgodilo tako rekoč nikjer v naši regiji.

    Kako to, kje je razlog za dodatni dve leti recesije?

    Razlog je v padcu investicij, ob tem se je zgodila restriktivna monetarna politika zaradi ohranjanja tečaja dinarja, in to v času, ko je inflacija že tako padla pod spodnjo mejo inflacijskega cilja, kar je bilo povezano s potrebo, da se zadrži devizni tečaj.

    Nespremenjen tečaj dinarja opazi vsak občasni obiskovalec Srbije. Zakaj je tako?

    Obstoječa oblast v Srbiji večinoma gradi svoj sloves na stabilnem deviznem tečaju, kar je vsebinsko brez temelja. Kot vemo, je stabilen devizni tečaj v enem delu posledica ogromne monetarne ekspanzije po svetu. Kvantitativnemu sproščanju smo v ZDA priča od leta 2008, v EU pa od leta 2015. Ohranjati trden tečaj proti valuti, ki se ekstremno generira že več let, je torej manjša težava.

    Šoškić javnost tudi redno opozarja na nevzdržno povečevanje javnega dolga. Doslej ga niso poslušali, ali se bo to spremenilo, če postane predsednik vlade? Foto Voranc Vogel
    Šoškić javnost tudi redno opozarja na nevzdržno povečevanje javnega dolga. Doslej ga niso poslušali, ali se bo to spremenilo, če postane predsednik vlade? Foto Voranc Vogel

    Druga stvar je, da kot država nismo vzpostavili zunanjega makroekonomskega ravnovesja. Primanjkljaj v tekočem delu plačilne bilance pri nas še obstaja, stabiliziran je bil približno na ravni štirih odstotkov BDP, kar je Srbiji doslej uspevalo pokriti z neposrednimi tujimi investicijami, vendar se zdaj ta primanjkljaj ponovno veča.

    Kakšna je trenutna slika tujih investicij?

    Neposredne tuje investicije so se v tem letu v primerjavi z lanskim zmanjšale za polovico. Odpira se vprašanje, kako zapreti deficit v tekočem delu plačne bilance.­ Tu so možnosti razmeroma omejene, na voljo imamo bodisi novo zadolževanje bodisi prodajo premoženja.

    Kako kaže konkurenčnosti ­gospodarstva?

    Srbija ni dvignila konkurenčnosti lastnega gospodarstva na ustrezno raven, saj bi se to pokazalo tako v trgovinski kot plačilni bilanci, prišli bi v območje ravnovesja, morda celo presežka. Vse države osrednje in vzhodne Evrope so v presežku, mi pa smo še naprej v deficitu. To je še en kazalnik, da reforme, ki vodijo v izboljšanje konkurenčnosti, niso dokončane, niti približno.

    Politika fiksiranega deviznega tečaja veča razlike med uvozom in izvozom. Naše gospodarstvo je vse manj konkurenčno, ker se plače večajo zaradi inflacije, tečaj je fiksen, ni pa rasti produktivnosti. Stroški na enoto dela v strukturi cene vseh srbskih izdelkov v evrih naraščajo brez večanja produktivnosti.

    To nas privede do tega, da številni investitorji, ki so si že ogledali tovarne na ozemlju Srbije, zdaj odhajajo. To se ne dogaja le letos, temveč je prisotno v zadnjih nekaj letih.

    Odhajajo torej tudi investitorji, ki so že prišli?

    Drži. Številni med njimi so zgolj počakali, da bo potekel čas, ko so morali ostati v državi, ker so prejeli subvencije, zdaj pa odhajajo. To so večinoma izvozno usmerjena industrijska podjetja, na žalost pogosto zaposlujejo delavce z nizkimi kvalifikacijami in plačami. To je politična struktura v tej državi promovirala kot primerjalno prednost Srbije.

    Dejan Šoškić je beograjski profesor ekonomije in nekdanji guverner Narodne banke Srbije.
    Dejan Šoškić je beograjski profesor ekonomije in nekdanji guverner Narodne banke Srbije.

    Ob vsakem obisku se mi cene zdijo višje, prav evropske so že. Kaj se dogaja z inflacijo?

    Inflacija v Srbiji je višja od tiste v EU, kot navadni državljani in širša javnost to občutimo pri primerjavi cen v naših trgovinah s cenami v Bosni, na Hrvaškem, v Italiji, Sloveniji, Črni gori ... Cene so torej absolutno evropske, plače v Srbiji so visoke, kar je posledica fiksnega tečaja in stalne inflacije. Torej ne kažejo nujno rasti plačilne sposobnosti oziroma življenjskega standarda.

    Politika, ki jo je izbrala Srbija, sloni na močni valuti in razmeroma šibkem oziroma ne dovolj konkurenčnem gospodarstvu ter vodi v politično popularne iluzije: da plače v evrih naraščajo in da je zunanji dolg glede na BDP videti manjši. Toda velik del zunanjega dolga je v tuji valuti, BDP pa se ustvarja v lokalni valuti, ki pod učinkom inflacije narašča.

    Če imate fiksni tečaj, dolg deluje manjši, kot bi bil, če bi tečaj sledil vsaj razliki v stopnjah inflacije med domačo državo in državo, ki ji služi kot monetarno sidro, kar je pri nas evrsko območje.

    Iz Bruslja je pogosto slišati zahtevo, naj se Srbija opredeli, ali sodi v EU ali v družbo Rusije. Kako bi vi odgovorili na to?

    Pred dobrimi dvanajstimi leti tega dvoma ni bilo. Tedaj so vse ankete med Srbi kazale močno podporo članstvu v EU, to je bila tudi uradna politika te države. Vlade po tisti, ki jo je do atentata vodil Zoran Đinđić, so si na deklarativni ravni prizadevale, da bi se priključile EU, potem pa sta Srbijo na evropski poti prehiteli od EU bistveno bolj oddaljeni Bolgarija in Romunija, zdaj jo z velikimi koraki prehitevata tudi Albanija in Črna gora. Med ljud­mi v Srbiji je čutiti razočaranje v zvezi z evropsko prihodnostjo.

    Na vprašanje, ali si želimo v EU, bi marsikdo pri nas odgovoril z vprašanjem, ali si vi res želite Srbije v EU.

    Da Srbijo prehitevajo države, ki so nekoč veljale za manj razvite, je pogost vir frustracij.

    Ne moti nas, če celotna regija vstopi v EU, ampak se bojim, da Srbiji postavljajo drugačna merila kot komu drugemu. Potem ko je bil v EU sprejet Ciper, ki ima že leta odprt ozemeljski spor, se ponuja članstvo tudi Moldaviji in Ukrajini ter Gruziji, vključno z ozemlji, ki jih imajo te države za svoja, dejansko pa teh ne nadzirajo.

    Samo Srbiji ne ponujajo vstopa v EU s celotnim ozemljem, torej skupaj s Kosovom. Od nas celo pričakujejo, da bomo priznali, da to ni del našega ozemlja. Državljani to vidijo in jih moti. Če si torej EU res želi videti Srbijo v svoji družbi, obstajajo načini, da se ji to bolj jasno sporoči.

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    23. 10. 2026 | 13:26
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    Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    26. 10. 2026 | 09:13
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    Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    V Sloveniji že več kot dva milijona. Kaj se skriva za številko?

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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