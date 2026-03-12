Namesto da bi zbližal svet, Expo razkriva razkol v srcu Balkana

Med več kot 130 državami, ki so potrdile udeležbo na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu, je tudi Bosna in Hercegovina. Ker se odločevalci v tej etnično razdeljeni državi zaradi dolgotrajne politične blokade lani niso dogovorili skoraj o ničemer razen o proračunu, je veliko vprašanje, kako se bodo dogovorili o nastopu na Expu. Besede pristojnega ministra Staše Košarca so te dvome zgolj potrdile.

Svetovno razstavo Expo 2027 prireditelji v Beogradu predstavljajo kot enkratno priložnost, da se v času zaostrenih geopolitičnih razmer na enem mestu združijo, povežejo in presežejo na videz nepremostljive razlike med njimi. Na srečanju udeležencev Expa se je v teh dneh v srbski prestolnici zbralo okoli 450 predstavnikov iz 138 držav. Med njimi so tudi tiste, ki so trenutno vpletene v vojne, zato je okolica prizorišča srečanja močno zavarovana, obiskovalce na vhodu pregledajo z detektorji kovin, policija pregleda vsako vozilo, ki pride na parkirišče Sava centra, saj si ne morejo privoščiti varnostnega spodrsljaja pred dogodkom, ki naj bi povezal svet.