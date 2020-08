Namesto eksplozije čustev prava eksplozija

Vse je bilo normalno, potem je odjeknila eksplozija

Imeli so srečo, ker so bili dovolj daleč stran

Ne moreta se še veseliti svoje zveze

Poroka je življenjska prelomnica, ki se je nevesta in ženin spominjata vse življenje. Tudi če je povsem normalna, običajna poroka, ostane v spominu kot eksplozija čustvovanja in pričakovanja lepega, srečnega življenja, »dokler naju ...« A devetindvajsetletno nevestoin njenega izbranca, štirintridesetletnega bejrutskega poslovnežabi smrt skoraj ločila, še preden ju je zvezal zakon. Le nekaj ur pred poroko, ki sta jo načrtovala v Bejrutu, je prav med snemanjem poročnega videa eksplozija v bejrutskem pristanišču vse pometala po tleh. Posnetek dogodka je zakrožil po spletu in o pretreseni nevesti in ženinu pišejo vsi svetovni mediji.»Ko smo snemali video na ulici, je bilo vse skupaj tako normalno, v naslednjem trenutku pa je modro nebo postalo rožnato in prekril ga je gost, temen dim. V trenutku eksplozije sem pomislila samo, da bom izgubila življenje. Izgubila bom moža. Pokopale me bodo ruševine,« je za CNN dejala po tem, ko je vendarle nepoškodovana preživela grozo uničujoče eksplozije in si nekoliko opomogla.Tudi njen snemalec in poročni fotografje eksplozijo preživel nepoškodovan. »Najprej smo slišali prvo eksplozijo, a ker se je zdela daleč in se ni slišalo tako hudo, se nismo ozirali nanjo. Nadaljevali smo snemanje, potem pa je nebo v trenutku potemnelo in odjeknila je druga eksplozija. Najprej sem pomislil na ženo in hčerko, ju poklical in sporočil, da je z mano vse v redu, in jima dejal, naj ne hodita ven. Nato sem se v živo priključil na facebook in sporočil ljudem, kaj se je zgodilo,« je dejal.Nevesta, snemalec in spremstvo so imeli srečo, saj so snemali na bejrutski ulici pred lokalom, ki je bil poldrugi kilometer oddaljen od kraja eksplozije in udarni val ni bil več tako silovit, čeprav je bilo med njimi tudi nekaj poškodovanih. Po drugi strani sta bila nevesta in ženin katastrofi izpostavljena zgolj zaradi nesrečnega naključja. Ženin, ki je Libanonec, namreč ni mogel dobiti ameriškega vizuma, da bi se s svojo izbranko, ki je na specializaciji endokrinologije v bolnišnici v Detroitu, poročil v ZDA. Poroko sta zaradi teh zapletov prelagala kar tri leta, nato pa sta se odločila, da to opravita v Bejrutu v torek, 4. avgusta.Vsi pretreseni so poročni obred pozneje vendarle opravili v ožjem družinskem krogu, čeprav nevesta pravi, da je bilo kot v sanjah in da ni bila povsem pri stvari. Po poroki sta se znašla pred pomembno odločitvijo, kako naprej. Sprva sta načrtovala skupno življenje v Libanonu po tem, ko bi Israa končala specializacijo, a zdaj prihodnosti v tej državi in v razrušenem mestu vsaj ona ne vidi več. Strah jo je pustiti moža v državi, ki jo pretresajo gospodarska kriza, negotovost in nezadovoljstvo.Ahmad zato zdaj znova poskuša pridobiti ameriški vizum in kaj lahko se zgodi, da bosta mladoporočenca, ki se zaradi apokaliptičnega videza Bejruta in zaradi številnih žrtev svoje s poroko potrjene zveze še ne moreta veseliti, za vedno zapustila svojo domovino in zaživela v obljubljeni deželi