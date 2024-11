Namesto na strokovno opazovanje so ga odpeljali v tujino

Starši učenca z ene od zagrebških osnovnih šol, kjer so sošolci zaradi njegovega problematičnega vedenja dlje časa bojkotirali pouk, so se z otrokom izselili v tujino, je v torek razkril hrvaški portal Telegram. Učenec bi moral biti na večtedenskem strokovnem opazovanju v javni ustanovi, a je družina zapustila Hrvaško pred njegovim koncem.

Da so spremenili bivališče in zapustili Hrvaško, je javni ustanovi v ponedeljek sporočila otrokova mati. Pristojna socialna služba ne ve, kje so, mati pa je dejala, da bo kraj bivanja sporočila kasneje, piše Telegram. Hrvaška nacionalna radiotelevizija HRT danes medtem navaja neuradne informacije, da je deček s starši v eni od držav Evropske unije.

Strokovno opazovanje se je po navedbah Telegrama začelo pred dvema tednoma, a so starši ustanovi že drugi dan opazovanja dostavili zdravniško opravičilo zasebne pediatrične ambulante. V njem je pisalo, da mora otrok ostati doma zaradi težav s prebavo. Otrok je bil nato doma ves teden, po več telefonskih klicih iz ustanove pa je mama naposled sporočila, da so se izselili iz Hrvaške.

Učenci razreda s problematičnim učencem so minuli mesec pouk dvakrat po več dni zapored bojkotirali pouk. V znak solidarnosti ga je nekaj časa bojkotiralo tudi več kot tisoč drugih učencev s šole, ravnatelj šole pa je dal odpoved.

Starši so se za vrnitev otrok v šolo odločili, ker so dobili uradno obvestilo šole, da bo učenec s težavami v vedenju tri tedne odsoten. Končno odločitev o njegovem nadaljnjem šolanju so nameravali sprejeti po strokovni oceni njegovega vedenja.

Učenec se je po navedbah staršev njegovih vrstnikov v razredu vedel neprimerno, grdo govoril in jih spolno nadlegoval. Težave z njim naj bi imeli že na dveh prejšnjih šolah, na eni od njih pa se je zaradi njega izpisal celoten razred.