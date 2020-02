Namesto o napadu na Afganistan razmišljal o jazbecih

Med enim izmed uradnih pogovorov v Beli hiši je Trump vprašal, »ali so jazbeci ljudem nevarni, ali veljajo za prijazna bitja«. FOTO: arhiv Delo

Od vseh tem, za katere bi mislili, da prvemu možu Združenih držav Amerike kratijo čas, verjetno ne bi pomislili, da so to pogosto jazbeci. O obsedenosti Donalda Trumpa z okroglimi kosmatinci sta v svoji knjigi Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington zapisala novinarja političnega portala The Daily BeastinAvtorja v knjigi opisujeta, da je Trump nekdanjega šefa kabineta Bela Hišemed sestanki o javnem zdravstvu in zunanji politiki na začetku svojega mandata večkrat spraševal prav o jazbecih. Za to je bila verjetno 'kriva' Priebusova domača država Wisconsin, ki je znana kot država jazbecev (badger state). Tega imena sicer ni dobila toliko zaradi živali, ki je razširjena tudi po drugih zveznih državah, temveč se Wisconsin tako imenuje zaradi svoje rudarske zgodovine.Med enim od pogovorov ga je Trump celo vprašal, »če so jazbeci ljudem nevarni, ali veljajo za prijazna bitja«. Njegovo pozornost so namreč pritegnili njihovi dolgi kremplji, s katerimi kopljejo rove. Od njega je prav tako zahteval, da mu priskrbi fotografije in mu razloži, kako se jazbeci obnašajo ter če imajo osebnost in ali so dolgočasni. Priebus je moral tudi razložiti njihove prehranjevalne navade in kako nasilni lahko postanejo, ko se počutijo ogrožene.Predsednik naj bi v Priebusa zasliševal toliko časa, dokler od njega ni prejel odgovorov, ki si jih je želel. Priebus pa naj bi pogovor želel večkrat zapeljati nazaj na glavni temi sestanka: ali bodo ZDA napadle Afganistan in ali bodo milijonom Američanom odvzeli zdravstveno zavarovane.Trumpovo fascinacijo nad jazbeci sta opisala na več kot dveh straneh v knjigi, kjer sta se osredotočila na »umazano podzemlje Washingtona, šarlatanovo pranje umazanega perila, teorije zarot, ideologije in povprečneže, ki so okužili vrh ameriških političnih moči«.