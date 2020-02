Namesto preiskav o izginotju novorojenčkov le odškodnine

Otroci nimajo cene, so opozorili na protestnem shodu Beograjske skupine staršev izginulih dojenčkov proti zakonu, ki je na dnevnem redu zasedanja srbske narodne skupščine. Obupani starši, ki po nekaj desetletjih ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi novorojenčki, menijo, da zakon ne bo odgovoril na to vprašanje, saj namesto preiskave ponuja odškodnino, kar se jim zdi sramotno. Gre za več kot tisoč staršev, nekateri med njimi naj bi ostali brez dojenčkov v zadnjih letih.



»Dogajalo se je v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, a dogaja se tudi danes. Zadnji primeri so iz 2012., 2014. in 2015. leta iz beograjske državne porodnišnice, kjer starši niso videli ne pokopali novorojenčkov. Pomagamo jim pri pridobivanju dokumentacije,« je za Delo povedala predsednica Beograjske skupine staršev izginulih dojenčkov Mirjana Novokmet, mati dveh hčera, ki je rodila sina leta 1978, a ga ni nikoli ne videla ne pokopala.

Pretresljiva pričevanja

Pretresljive in mučne zgodbe staršev, ki so tako kot Mirjana Novokmet kmalu po porodu v bolnišnici ostali brez dojenčka, pretresajo Srbijo od leta 2002, ko so se starši organizirali in vložili skoraj 2000 ovadb zaradi kaznivega dejanja ugrabitve otroka, a so jih pravosodni organi zavrnili, češ da so primeri zastarali.



Novorojenčki niso izginjali le v srbskih porodnišnicah, temveč tudi drugod po nekdanji Jugoslaviji, je pred časom poročala hrvaška nacionalna televizija. Starši dojenčkov domnevajo, da so otroci dobili posvojitelje, kar je pred kratkim potrdil dokumentarni film turške TRT o izginulih novorojenčkih.



Pretresljiva je izpoved nekdanje babice o neznancih, ki so prišli v porodnišnico, naslednji dan po takšnem obisku pa je zdravnik razglasil smrt otroka. Prav tako seže v srce pričevanje domnevnega posvojitelja, ki je bil prepričan, da bo za 10.000 mark kupil neželenega otroka študentke, dokler mu ni zdravnik pokazal vseh novorojenčkov in rekel: »Izberi si!«



Zaradi neodzivnosti pravosodnih organov in politikov v Srbiji se je več staršev obrnilo na evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourgu. To je leta 2013 odločilo o primeru matere Zorane Jovanović in naložilo Srbiji, da mora zakonsko in institucionalno rešiti vprašanje izginulih dojenčkov. Na to jo je decembra lani opomnil tudi odbor ministrov Sveta Evrope.

Kaj zahtevajo starši

A zakon, ki ga je vlada končno poslala v skupščino, vse organizacije prizadetih staršev ostro zavračajo, češ da je sramoten in zgolj formalen, saj vnaprej predvideva, da pravih preiskav o izginulih otrocih ne bo, temveč bodo starši dobili za otroka do 10.000 evrov odškodnine.



Starši zahtevajo preiskavo izginotij po posebnih pooblastilih, neodvisne analize DNK, možnost, da otroci – žrtve trgovine z novorojenčki – sami začnejo postopek iskanja svoje identitete, in nov zakon, pri pripravi katerega bodo lahko sodelovali.



Da zakon ne odgovarja ustrezno na razsodbo evropskega sodišča, je decembra za Radio Svobodna Evropa potrdil tudi Frederik Sundberg, vodja oddelka za izvrševanje razsodb evropskega sodišča za človekove pravice.



Srbski minister za notranje zadeve Nebojša Stefanović je danes izjavil, da je z ministrstvom za pravosodje zavzel stališče, da to kaznivo dejanje ne zastara in bo pregon domnevnih storilcev možen, starši pa se bojijo, da bo tematika v predvolilnem času, ki trenutno vlada Srbiji, spolitizirana.