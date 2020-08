Namibijski predsednik: Nemška ponudba še ni dovolj visoka

Namibija je ponovno zavrnila nemško ponudbo za vojno odškodnino, ker so Nemci v začetku 20. stoletja pobili več kot osemdeset tisoč tamkajšnjih domorodcev. »Trenutna ponudba ne zadostuje,« je nedavno dejal namibijski predsednik Hage Geingob. Znesek sicer ostaja neznan, državi pa s pogajanji nadaljujeta.



Nemčija, ki Namibiji redno plačuje sredstva za pomoč pri razvoju, je državo kolonizirala med letoma 1884 in 1915 predvsem z uporabo sile. Množični poboji ljudstev Herero in Nama so sledili uporom zaradi zasežene zemlje. Nemčija in Nambija se o odškodnini pogajata že od leta 2015, potomci preživelih pa od Nemčije zahtevajo 4 milijarde dolarjev (3,38 milijard evrov).

Med drugim ga moti »terminologija odškodnine«

Geingob, ki je predsednik države od leta 2014, je sodeloval pri osmih dosedanjih pogajanjih, v mednarodni politiki pa je aktiven že več desetletij. Ko je Namibija leta 1990 razglasila neodvisnost od Južne Afrike, je postal premier, vendar je položaj zapustil leta 2002 in postal minister za trgovino in industrijo, dokler ni bil ponovno izvoljen za premiera leta 2012.



Geingob bivšo kolonialno silo sicer kritizira tudi zaradi uporabe besedne zveze »zdravljenje ran«. Izrazil je željo, da bi na pogajanjih del debate namenili tudi primernosti izrazov. »Čeprav se je namibijska vlada pripravljena pogajati, je Nemčija zavrnila terminologijo odškodnine,« je dodal.