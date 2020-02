»Namišljeno« delo Penelope Fillon in resnična plača 

Zanimanje je izjemno, zato ker je tudi proces Fillon pomemben in utegne prelomiti staro Francijo netransparentnih praks: danes bi se moralo začeti sojenje eni od osrednjih figur konservativne politike, nekdanjemu premieru Françoisu Fillonu, njegovi soprogi Penelope in njegovemu parlamentarnemu namestniku Marcu Joulaudu, ki jim zaradi zlorabe javnega denarja grozita do deset let zapora ter globa in vračilo denarja v višini več kot milijon evrov. Zaradi stavke odvetnikov, ki so blokirali dostop do sodišča, je vse preloženo na sredo.



Nepotistično-finančna afera Penelopegate je 65-letnega Fillona pred tremi leti morda stala predsedniškega stolčka, a tudi njegova leto dni mlajša soproga Penelope je ogromno stala davkoplačevalce: v obdobju od leta 1998 do 2013, ko je bil njen mož poslanec (departma Sarthe) oziroma ga je nadomeščal 52-letni Marc Joulaud ter je bila ona njuna, kot jih bremenijo, samo namišljena asistentka v francoskem parlamentu, je skupaj pospravila v žep 1,054 milijona evrov javnega denarja. Kar 117.400 evrov sta jih prejela tudi otroka Fillonovih Marie in Charles: zato ker sta bila očetova asistenta v letih 2005–2007, ko je služboval v senatu.



Zakonca bosta morala z zatožne klopi prav tako pojasniti, kako je mogoče, da je Penelope zaslužila 135.000 evrov za nekaj člankov, ki jih je v letih 2012 in 2013 napisala oziroma pregledala za Revue des deux mondes (publikacija je v lasti prijatelja Marca Ladreita de Lacharrièra), pod drobnogledom pa so celo drage obleke, ki jih je Fillon dobival v dar kot politik ...

Nepotizem in nedelo​

V aferi Penelopegate ni, kot razlagajo francoski mediji, pravni problem nepotizem, saj so komaj pozneje popravili zakonodajo, po kateri ni več mogoče zaposlovati zakonskih partnerjev, ampak je težava ta, da primanjkuje potrdil – od računov do zapisnikov –, ki dokazujejo, da je Penelope sploh kaj delala in si je zaslužila plačilo do 5200 evrov neto na mesec. Zakonca se javno branita, češ da sta papirologijo sproti metala v smeti oziroma so bila poročila samo ustna, zato pa sta preiskovalnim sodnikom predložila nekatere časopisne članke, govore in nekaj pošte, prejete od volivcev.



Menda jih nista prepričala, saj, kot piše Le Monde, predložena dokumentacija ne dokazuje ničesar, pa tudi nobenih prič ni, ki bi vedele – iskali so jih med novinarji, uradniki, sodelavci –, da je imela Penelope javno funkcijo: da je torej delala kot parlamentarna asistentka. Tega ni vedela niti novinarka Christine Kelly, na primer, ki je leta 2007 izdala Fillonovo avtorizirano biografijo, za potrebe katere se je dobila z vsaj petdesetimi sogovorniki, tudi s Penelope, ki jo Francozi poznajo kot zadržano ženo in predano mamo petih otrok, ki ima rada konje in vrtnarjenje. Za povrhu so novinarji iz arhivov izbrskali nekaj njenih izjav, kako se ni, kot je izjavila leta 2016, nikoli »vtikala v soprogovo politično življenje«.



Medijsko razvpita afera naj bi po treh letih vendarle dobila sodni epilog marca.