Nancy Pelosi zahteva takojšno odstavitev Trumpa s položaja predsednika

Predstavniški dom pred drugo ustavno tožbo Trumpa?

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa, demokratkaje pozvala podpredsednika ZDAin člane vlade, naj uporabijo 25. amandma k ameriški ustavi za takojšnjo odstavitevs položaja predsednika ZDA.Če podpredsednik in vlada ne bosta ukrepala, bo kongres sprožil postopek ustavne obtožbe, je dejala Pelosijeva, ki v svojem pozivu ni edina. Pred njo je to zahteval že vodja demokratske manjšine v senatuter drugi demokratski in republikanski člani ameriškega kongresa.25.amandma k ameriški ustavi omogoča odstavitev predsednika s položaja, če ni sposoben opravljati svojih dolžnosti. Doslej ga v zgodovini ZDA še niso uporabili.Kongresniki Trumpa obtožujejo, da je v sredo naščuval svoje podpornike k napadu na kongresno palačo v času formalnega potrjevanja zmage demokratana predsedniških volitvah 3. novembra lani.Trump poraza na predsedniških volitvah ne priznava, ne glede na to, da bo moral 20. januarja, ko se mu izteče mandata, zapustiti Belo hišo. Čeprav je do takrat le še slaba dva tedna, pa bo predstavniški dom, če ne bo prej ukrepala Trumpova vlada, verjetno zares vložil že drugo ustavno obtožbo Trumpa.Prvo si je Trump prislužil lani zaradi pritiska na Ukrajino, da v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči proti Rusiji uvede preiskavo Bidna, ki je leta 2019 zanesljivo vodil pred Trumpom v anketah, čeprav Biden takrat še ni niti osvojil demokratske predsedniške nominacije. Republikanska večina v senatu je na koncu Trumpa oprostila obtožbe. Tokrat nima tako trdne podpore kot lani.