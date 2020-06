Preberite še: Pri Piranskem zalivu ujeli velikega morskega psa

Deskanje je bilo danes zjutraj po lokalnem času usodno za avstralskega deskarja, poroča novinarska agencija AFP. Na območju plaže pri Kingscliffu na vzhodni avstralski obali, okoli 100 kilometrov južno od Brisbanea, ga je napadel trimetrski morski pes.Ugriznil ga je v nogo. Policiste so obvestili, da so nesrečnežu prišli na pomoč drugi deskarji in ga rešili na obalo, a mu niso mogli rešiti življenja. Nesrečneža še niso identificirali, a gre za šestdesetletnika, najverjetneje iz Queenslanda.Njegova smrt je že tretja letošnja v Avstraliji, ki je posledica napada morskega psa. Lani so Avstralci zabeležili 27 napadov, a noben med njimi ni bil usoden.