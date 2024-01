Napad na ameriške vojake v Iraku izvedla proiranska skupina

Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so napad na oporišče na zahodu Iraka izvedli proiranski borci, pri čemer so bili ranjeni ameriški vojaki in najmanj en iraški vojak. Borci so napadli zračno oporišče Al Asad v soboto z več balističnimi izstreli in raketami, poročajo tuje tiskovne agencije.

Večino raket je prestregla zračna obrambe, nekatere pa so zadele oporišče. Trenutno pri poveljstvu še ocenjujejo razsežnost škode. V napadu je bil ranjen najmanj en iraški vojak in več ameriških.

Združenje Islamski upor v Iraku, v katerem so z Iranom povezane oborožene skupine, je v soboto prevzel odgovornost za napad. V preteklosti je sicer združenje izvedlo že več podobnih napadov.

Na različnih oporiščih v Iraku je trenutno nameščenih okoli 2500 ameriških vojakov.

V zadnjih tednih so proiranske skupine okrepile napade na ameriška oporišča v Iraku in sosednji Siriji, s čimer se odzivajo na izraelsko vojno v Gazi. Razmere v regiji so precej napete že vse od začetka vojne po napadih palestinske islamistične skupine Hamas na jugu Izraela.