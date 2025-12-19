Napad na Evropo za Putina nesmisel

Po besedah ruskega voditelja Vladimirja Putina za zdaj ni znakov, da bi se bila Ukrajina pripravljena pogovarjati o ozemeljskih vprašanjih. »Vidimo, čutimo in vemo pa za določene signale, tudi od kijevskega režima, da so pripravljeni na nekakšen dialog. Tudi mi želimo mirno končati konflikt,« je izjavil. A zgolj, če bodo odpravljeni »ključni vzroki« za izbruh spopadov in pod pogoji, ki jih je že sam pred več kot enim letom predstavil na zunanjem ministrstvu, je dodal kremeljski vladar na prireditvi z naslovom Rezultati leta.