Napad na Iran je že prerasel v regionalni konflikt

Pet dni po začetku izraelsko-ameriškega napada na Iran bi moralo koaliciji agresorjev že postati jasno, da je Islamska republika vojaško in politično dovolj močna in za zdaj razmeroma stabilna, da bi se morala vojna, ki je že prerasla v regionalni konflikt, čim prej končati za pogajalsko mizo. Kljub temu da je iranski režim eksistencialno ogrožen in je že v prvem valu izraelsko-ameriških letalskih napadov izgubil svojega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija, njegov vojaško-strateški odziv še zdaleč ni bil stihijski.

Nocoj bi morali v Teheranu – načrtovana je bila velika javna manifestacija – pokopati ubitega ajatolo Hameneija, a so iranske oblasti pogreb vrhovnega voditelja zaradi »logističnih razlogov« za nedoločen čas preložile. Eden od razlogov za preložitev pogreba, ki bi se ga predvidoma udeležilo več sto tisoč ljudi, so bili tudi siloviti izraelsko-ameriški napadi na iransko prestolnico, ki sicer kljub vojni in apokaliptičnim napovedim poskuša še naprej živeti kolikor toliko normalno življenje.