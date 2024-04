Napad na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu

Slovensko veleposlaništvo v Washingtonu je konec tedna s kamni napadel »Sudanec«, kot je po informacijah veleposlanika Iztoka Mirošiča sporočila policija. Storilec je za zapahi in za zdaj domnevajo vandalizem, saj je bilo nedavno v okolici poškodovanih tudi več avtomobilov.

Slovensko veleposlaništvo v ameriški prestolnici leži na območju s številnimi veleposlaništvi, le redka pa imajo tako modernistično strukturo z velikimi okni. Za zdaj domnevajo, da je to storilca navedlo k napadu s kamni. »Včeraj popoldne (petek, op. avt.) med pet trideset in šesto uro popoldne se je še med delovnim časom zgodil varnostni incident, napad,« je v telefonskem pogovoru pojasnil slovenski veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič. »Neka oseba je začela metati kamenje v ambasado, razbila več šip. Policija je prišla takoj in storilca so aretiral, bil naj bi iz Sudana, so nam rekli.«

»Motiva še ne poznamo,« je sporočil vodja slovenske diplomacije v ameriški prestolnici, zadolžen tudi za Kostariko, Mehiko, Panamo, Organizacijo Ameriških držav in Karibsko skupnost. »Smo v stiku s policijo, ki pripravlja poročilo, ter s tajnimi službami. Sami smo poostrili varnostne ukrepe in tudi oni so jih. Ta oseba je že razbijala avtomobile po ulicah v bližini, od stavb pa se je lotila samo naše. Ne vem, kaj je motiv, ampak domnevam, da se je napad zgodil, ker imamo mi največ steklenih površin, vse ostale zgradbe so opečnate.«

Trinadstropna zgradba v washingtonski diplomatski četrti, ki jo je Slovenija pridobila v okviru sporazuma o nasledstvu med republikami nekdanje Jugoslavije, je bila zgrajena v šestdesetih letih minulega stoletja in med okoliškimi neoklasicističnimi vilami iz pozlačene dobe izstopa po arhitekturi svojega časa, še poudarjeni z obsežno prenovo. Veleposlaništvo so slavnostno odprli leta 2007.

Slovenski veleposlanik v Washingtonu Iztok Mirošič. Foto Jure Eržen/delo Eržen Jure

V petkovem napadu na srečo ni bil nihče poškodovan, je povedal veleposlanik Mirošič. »Če bi šel kdo ven in bi ga zadel kamen, bi ga lahko ubil, kamni so bili veliki.« Stekla se niso sesula, saj so zavarovana s folijo, vidi pa se vdolbina tam, kjer jih je zadel kamen. »V trenutku je prišlo veliko policijskih avtomobilov, zaprli so celo ulico, vidi se, da so pripravljeni na takšne zadeve.« Eni pri storilcu domnevajo duševno motnjo, drugi ne, v zaporu opravljajo pogovore in več bo najbrž znanega v prihodnjih dneh, je ocenil.

Ameriška prestolnica je vsekakor polna kriminala, saj so v lanskem letu zabeležili njegovo 39 odstotno povečanje. Je med tistimi ameriškimi mesti, v katerih so tožilci in sodišča videti popustljivi do zločincev in rezultat so vse številčnejši oboroženi ropi, kraje avtomobilov ter tudi umori. Žrtev tega je tudi občutek varnosti meščanov in tujcev, ki živijo tam. Dokler ne bo jasno, da gre za vandalizem, pa ni mogoče izključiti niti drugačnih ozadij. Direktor zveznega preiskovalnega urada FBI Christopher Wray je še pred nekaj dnevi opozarjal na povečano nevarnost terorističnih napadov v ZDA.

Napad na slovensko veleposlaništvo je moral biti v vsakem primeru grdo presenečenje, se je glasilo naslednje vprašanje slovenskemu veleposlaniku. »Za naše osebje res, zame pa ne,« je povedal izkušeni diplomat Iztok Mirošič. »Ko sem bil v Londonu, smo imeli bombne napade, v Rimu antraks in prah, tukaj imamo kamenje. Tako da sem že navajen teh zadev, seveda pa ni v redu.«