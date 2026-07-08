Po napadu na srednji šoli na Bavarskem vsaj dva ranjena

Na srednji šoli v mestu Schongau v nemški zvezni deželi je danes prišlo do napada, v katerem sta bili ranjeni najmanj dve osebi. Po poročanju nemškega časnika Bild, naj bi bili huje poškodovani dve dekleti. Policija je 16-letnega osumljenca napada po poskusu bega aretirala.

Incident se je zgodil med šolskim časom, policija pa sumi, da je šlo pri napadih za načrtni poboj. »Ne moremo izključiti možnosti streljanja v šoli,« je za Bild povedal tiskovni predstavnik policije. Več oseb naj bi utrpelo vbodne rane, podrobnosti o dogodku pa še niso znane.

Lokalna policija je dodala, da je v teku obsežna policijska operacija ter povedala, da so takšni napadi v Nemčiji sicer redki, a ne neznani.

Lani je v Essnu 17-letnik hudo ranil 45-letnega učitelja. Policija je napadalca pred aretacijo ustrelila. Leta 2002 pa je v mestu Erfurt 19-letni strelec v napadu ubil 16 ljudi, 12 učiteljev in dva učenca.

Schongau je sicer majhno mesto na bregu reke Lech v južnonemški zvezni deželi Bavarski in šteje več kot 12.000 prebivalcev.