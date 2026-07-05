Napad na tovorno ladjo v Rdečem morju

Britanski center za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) poroča o napadu na tovorno ladjo v Rdečem morju, piše portal Euronews. Plovilo je poslalo signal v stiski, v katerem je sporočilo, da so ga ob obali al Hudajde, večjega pristaniškega mesta v Jemnu, napadli »neznani oboroženi napadalci«.

UKMTO je sporočil, da oblasti preiskujejo incident. »Plovilom svetujemo, naj bodo v tranzitu previdna in da naj o morebitnih sumljivih dejavnostih obvestijo UKMTO,« so dodali.

Za napad doslej še nobena skupina ni prevzela odgovornosti.

Hutijevski uporniki so leta 2023 začeli izvajati napade na ladijski promet v regiji, a so jih pozneje ustavili. Ameriško zunanje ministrstvo je Hutijevce označilo za teroristično organizacijo.