Napad v Berlinu: odgovornost prevzela ekstremistična skupina Vulkangruppe

Odgovornost za napad na električno omrežje v Berlinu ta konec tedna je prevzela leva ekstremistična skupina Vulkangruppe, ki je v preteklosti že napadla tovarno Tesle pri Berlinu. V objavljenem pismu so zapisali, da s tem branijo vse tiste, ki se borijo proti uničevanju okolja. Zaradi požiga električnih vodov je brez elektrike ostalo kar okoli 45.000 gospodinjstev in več kot 2200 poslovnih odjemalcev. Nekateri bodo morali na priključitev na omrežje čakati še do četrtka, ko naj bi predvidoma sanirali vse poškodbe.