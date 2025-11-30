Napad v turški ekonomski coni: pomorski droni uničili tankerja, Rusija molči

Ukrajinski pomorski droni so v Črnem morju zadeli dva tankerja, ki sta bila na poti v rusko pristanišče, kjer naj bi naložila nafto, namenjeno tujim trgom, je v soboto sporočil predstavnik ukrajinske varnostne službe. Kijev s tem še naprej stopnjuje pritisk na rusko obsežno naftno industrijo, poroča Reuters.

Po besedah uradnika ukrajinske varnostne službe (SBU) sta bila tankerja Kairos in Virat prazna in na poti v Novorossiysk, pomembno rusko naftno terminalno pristanišče ob Črnem morju. Oba sta bila podvržena sankcijam.

Na objavljenih video posnetkih so vidni pomorski droni, ki z veliko hitrostjo plujejo proti velikim tankerjem, nakar sledijo močne eksplozije in izbruhne požar na plovilih, je pokazal posnetek, ki ga je delil uradnik.

»Videoposnetek kaže, da sta bila oba tankerja po udarcu kritično poškodovana in sta dejansko izločena iz uporabe. To bo Rusiji zadalo pomemben udarec pri prevozu nafte,« je uradnik zapisal v izjavi.

Ukrajina že več mesecev napada ruske rafinerije, pri čemer uporablja daljinsko vodene letalske drone, ki ciljajo daleč za frontno črto v času ruske invazije na Ukrajino. Napad na tankerje pa predstavlja drugačno vrsto napada.

Kijev je večkrat pozval Zahod, naj ukrepa proti tako imenovani ruski »senci floti«, za katero ukrajinska vlada trdi, da Rusiji omogoča izvoz velikih količin nafte in financiranje vojne kljub zahodnim sankcijam. Ta flota šteje več sto pogosto zastarelih in slabo reguliranih plovil, ki so se začela množično uporabljati po ruski invaziji leta 2022.

FOTO: Afp

Ločeno je konzorcij CPC (Caspian Pipeline Consortium), ki upravlja več kot 1 % svetovne trgovine z nafto, v soboto sporočil, da je zaustavil delovanje, potem ko je privez v ruskem črnomorskem terminalu močno poškodoval ukrajinski pomorski dron. CPC prek Rusije in črnomorskega terminala izvaža predvsem kazahstansko nafto. Kazahstan je napad označil za nesprejemljiv.

Plovili sta na seznamu sankcij

Pomorski droni so brezposadkovna hitra plovila, napolnjena z eksplozivom, ki se zaletijo v cilj in eksplodirajo. Pomembno vlogo so odigrali v ukrajinski protiofenzivi na morju in pomagali potisniti nazaj del ruske vojne mornarice, navaja Reuters.

274 metrov dolg tanker Kairos je v petek doživel eksplozijo in zagorel med plovbo iz Egipta v Rusijo, je sporočilo turško ministrstvo za promet. Posadka je bila evakuirana z reševalnimi čolni, medtem ko so se nadaljevala prizadevanja za gašenje požara.

FOTO: Afp

Virat naj bi bil zadet približno 35 navtičnih milj od obale, severovzhodno v Črnem morju, je dodalo ministrstvo. To plovilo je bilo v soboto ponovno tarča napada brezposadkovnih plovil, pri čemer je utrpelo manjšo škodo na desnem boku nad vodno črto. Ladja naj bi bila stabilna, posadka pa nepoškodovana.

Kairos in Virat sta na seznamu ladij, za katere veljajo sankcije, uvedene proti Rusiji po njenem obsežnem napadu na Ukrajino leta 2022, izhaja iz podatkov LSEG.

Turčija je izrazila zaskrbljenost zaradi napadov in poudarila, da so se incidenti zgodili v njeni izključni ekonomski coni ter da predstavljajo resno varnostno tveganje. Ankara je v stiku s pristojnimi stranmi, da bi preprečila širitev vojne v Črno morje in zaščitila svoje gospodarske interese ter poslovanje v regiji, je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik turškega zunanjega ministrstva Oncu Keceli.

Ukrajinski uradnik ni razkril, kdaj so se napadi zgodili. Rusija dogodka javno ni komentirala.