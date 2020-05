Napad, voden iz Beograda?

Črna gora je od razglasitve neodvisnosti prizorišče velikih napetosti med prozahodno usmerjeno oblastjo in Srbsko pravoslavno cerkvijo pod nadzorom Beograda. Sodu je znova izbilo dno priprtje več duhovnikov zaradi kršenja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.



Konec lanskega leta je prilil olja na ogenj predsednik Milo Đukanović, ki je botroval sprejetju zakona o svobodi veroizpovedi, po katerem naj bi Srbski pravoslavni cerkvi (SPC) odvzeli lastništvo nad okoli 700 verskimi objekti v državi. To je bil povod za proteste več sto tisoč ljudi. Za stopnjevanje napetosti so poskrbeli mediji srbskega vožda Aleksandra Vučića, delo na terenu pa opravili voditelji Demokratske fronte (DF) Andrija Mandić, Milan Knežević in Predrag Bulatović.

Pozivanje ljudi k uporu

Zgodovina se je, odvisno od zornega kota, ponovila kot farsa ali tragedija zaradi odločitve državnega tožilstva, da bo episkopu SPC Joanikiju ter še sedmim duhovnikom odredilo 72-urni pripor zaradi organizacije procesije ob verskem prazniku v Nikšiću, ki sta jo vodila metropolit SPC v Črni gori Amfilohije in Joanikij. Ker se je tradicionalne molitvene procesije udeležilo več tisoč ljudi, tožilstvo bremeni duhovnike kršenja prepovedi zborovanj med epidemijo covida-19 in nespoštovanja zdravstvenih predpisov v boju proti nevarnim nalezljivim boleznim.



Sledili so protesti vernikov v Nikšiću in Pljevlji, ki so obmetavali policiste s kamenjem, steklenicami in pirotehničnimi sredstvi. Policija je razgnala demonstrante s solzivcem in ročnimi bombami, v spopadih je bilo ranjenih 26 policistov, prijeli so več kot 60 protestnikov. Protest je potekal še v Podgorici, Hercegnovem, Andrijevici in Budvi. Na predlog tožilstva je policija kazensko ovadila poslance DF Mandića, Kneževića in Bulatovića zaradi domnevnega pozivanja državljanov k uporu. Na skupščinskem zasedanju so pozvali državljane, naj se zberejo v čim večjem številu na molitveni procesiji v Nikšiću.

Molitev je najboljše cepivo

Sinoda SPC je obtožila črnogorsko oblast, da zlorablja epidemijo za obračun s SPC, patriarh Irinej je blagoslovil akcije DF, Vučić pa zavrnil obtožbe, da Beograd v Črni gori vodi zdravstveno vojno. Priprtje duhovnikov je označil za nerazumno, uporabo policije proti političnim nasprotnikom pa za nesprejemljivo.



Da so aretacije pretiran ukrep in da Črna gora še ni zrela za EU, je ocenil poslanec avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ) Leo Kohlbauer. SPC je prepričana, da je molitev najboljše cepivo proti potencialno smrtonosni bolezni. Posledica »spontanih nemirov« ter spopadov aktivistov DF in vernikov s policijo je politična in varnostna nestabilnost v državi.