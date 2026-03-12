Napad z avtomobilom-bombo na michigansko sinagogo

Ameriške obveščevalne službe in zvezna policija so svarile pred morebitnimi terorističnimi dejanji zaradi vojne v Iranu in drugih dogajanj in res so morali nekaj takšnega danes doživeti v Michiganu. Še neznani voznik je v sinagogo v bližini Detroita zapeljal avtomobil z eksplozivom.

Po prvih poročilih je bil v napadu na sinagogo Temple Israel v naselju West Bloomfield ubit le napadalec, ki so ga našli mrtvega v avtomobilu. Po izjavah očividcev je bil močno ožgan, iz poslopja se je po napadu vil dim. Še neimenovani moški se je uspel zapeljati v stavbo sinagoge, tam pa so ga pričakali oboroženi varnostniki, sledilo je streljanje. Enega od varnostnikov, ki ga je zadel avto, so po navedbah lokalnega šerifa odpeljali v bolnišnico. Puško je imel tudi voznik avtomobila-bombe.