Napad z nožem v Parizu

Danes dopoldne je v francoski prestolnici moški z dvema kuhinjskima nožema napadel in poškodoval tri ženske.

Napad se je zgodil okoli 11.30 na območju Porte de Clichy na severu francoske prestolnice. Ženske, stare 19, 24 in 36 let, so nato odpeljali v bolnišnico, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nuñez. Dodal je še, da sta bili dve huje poškodovani, a da njuni življenji nista ogroženi. Prva je poškodovana na spodnjem delu hrbta, druga pa v predelu trebuha.

Osumljenca za napad so policisti že pridržali. Policija njegove identitete še ni razkrila, prav tako ni znan motiv za napad. »Storilca je prijel policist, ki takrat ni bil na dolžnosti,« je povedal Nuñez. Po njegovih besedah je osumljenec podajal le »nepovezane izjave«, vendar je minister opozoril, da je prezgodaj sklepati o njegovih motivih.