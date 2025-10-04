  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Z droni in raketami nad železniško postajo, ranjenih vsaj 30 ljudi

    Rusija je navedbah ukrajinskih zračnih sil ponoči izstrelila 109 dronov in tri balistične rakete iskander.
    V ločenem napadu na severu države je bilo poškodovanih tudi več energetskih objektov. FOTO: Reuters
    Galerija
    V ločenem napadu na severu države je bilo poškodovanih tudi več energetskih objektov. FOTO: Reuters
    STA
    4. 10. 2025 | 13:19
    4. 10. 2025 | 13:30
    2:53
    A+A-

     V ruskem napadu z droni na železniško postajo na severovzhodu Ukrajine je bilo ponoči ranjenih najmanj 30 ljudi, je danes sporočil predsednik Volodimir Zelenski. V ločenem napadu na severu države je bilo poškodovanih tudi več energetskih objektov. Ukrajina je v napadu z droni medtem poškodovala večjo naftno rafinerijo na zahodu Rusije.

    Ukrajinski predsednik Zelenski je napad na železniško postajo v kraju Šostka, ki leži približno 50 kilometrov od meje z Rusijo, danes označil za barbarskega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Putin ne bo napadel Evrope, ki se »histerično militarizira«

    Dodal je, da za zdaj vedo za najmanj 30 ranjenih, med katerimi so potniki in železniški delavci. Objavil je tudi posnetek uničenega vagona, zajetega v ogenj, z zvito kovino in razbitimi okni. »Rusi niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste,« je dodal.

    Rusija je navedbah ukrajinskih zračnih sil ponoči izstrelila 109 dronov in tri balistične rakete iskander. Protizračna obramba je prestregla 73 dronov, vojska pa je potrdila napade na 21 različnih lokacijah po državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Ločen val nočnih napadov ruske vojske je v soboto prekinil tudi dobavo električne energije okoli 50.000 gospodinjstvom v severni ukrajinski regiji Černigiv.

    Od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 Rusija sistematično napada Ukrajino z droni in raketami. Čeprav Moskva trdi, da so tarče le vojaški objekti, so žrtve pogosto civilisti.

    image_alt
    S 400 droni in 35 raketami nad plinovode, poginilo tudi 13.000 prašičev

    Ukrajina medtem vse pogosteje z droni napada rusko zaledje, zlasti naftno industrijo.

    Ruska vojska je danes sporočila, da je ponoči sestrelila 117 ukrajinskih dronov. Po napadu je zagorela rafinerija nafte v industrijski coni mesta Kiriši, poroča dpa.

    Kot je danes pojasnil regionalni guverner Aleksander Drozdenko na omrežju Telegram, so požar pogasili, protizračna obramba pa je sestrelila skupno sedem dronov.

    Kiriši, ki leži blizu Sankt Peterburga oz. 800 kilometrov severno od Ukrajine, je sedež naftne rafinerije, znane kot Kinef, ki je s predelovalno zmogljivostjo približno 20 milijonov ton nafte letno ena največjih naftnih rafinerij v Rusiji. To je bil že drugi napad na rafinerijo v nekaj tednih.

