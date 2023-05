Napadala neonaciste, zdaj mora v zapor

V nadaljevanju preberite:

Sodišče v Dresdnu je 28-letno Lino E. danes obsodilo na pet let in tri mesece zaporne kazni zaradi več fizičnih napadov na neonaciste in vodenja ter organizacije ekstremistične skupine. Trije soobsojeni so dobili med dve in tri leta zaporne kazni, petega osumljenca, partnerja Line E. pa policija še vedno išče.