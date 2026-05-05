Napadalca iz Leipziga so menda pred kratkim odpustili s psihiatrije

V ponedeljek popoldne okoli 16.45 je voznik v središču Leipziga zapeljal v množico ljudi; ranjeni sta bili dve osebi, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po navedbah policije je vozilo pripeljalo s trga Augustusplatz, peljalo skozi tržnico in po peš cono na ulici Grimmaische.

Policisti so zaprli okolico kraja incidenta. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Očividci so za televizijsko postajo MDR povedali, da je beli avtomobil vozil od 70 do 80 kilometrov na uro. Preden se je ustavil, sta se zgodili dve hudi trčenji, pri čemer sta umrli dve osebi; po navedbah državnega tožilstva in policijske uprave v Leipzigu v nemški zvezni deželi Saški gre za 63-letno žensko in 77-letnega moškega. Glede števila poškodovanih so se pojavljala različna poročila, največkrat se je omenjalo okoli dvajset ranjenih. Po besedah ​​višje državne tožilke Claudie Laube je več ljudi še vedno v kritičnem stanju. Območje okoli cerkve sv. Tomaža in ulice Grimmaische je bilo zaprto še danes dopoldne, vozilo so odstranili, kriminalisti in forenziki pa še vedno zbirajo dokaze, poroča MDR.

Avto so medtem že odstranili. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Po navedbah policije so voznika aretirali brez odpora. »Storilca smo prijeli v vozilu,« je povedal policijski načelnik René Demmler. Po navedbah policije gre za 33-letnega nemškega državljana. Kakor je povedal Demmler, je bil moški rojen v Nemčiji in prebiva v regiji Leipzig. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bil policiji že znan pred napadom, vendar ne zaradi podobnega kaznivega dejanja. Policija domneva, da je deloval sam, zato ni več nevarnosti za javnost. Državno tožilstvo in policija v Leipzigu trenutno preiskujeta 33-letnika, proti kateremu bodo vložili obtožnico zaradi dveh umorov in več poskusov umora. Danes naj bi privedli pred sodnika.

Leipziški župan Burkhard Jung in saški notranji minister Armin Schuster sta napad označila za divjanje (nem. Amokfahrt). Po trenutnih ugotovitvah preiskovalci ne verjamejo, da je imel storilec politične ali verske motive. Televizija MDR je medtem poročala, da naj bi bil moški pred kratkim odpuščen iz psihiatrične bolnišnice.

Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov z avtomobili. Decembra 2024 je na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil šest in poškodoval več kot 300 ljudi.

Predsednik deželne vlade Michael Kretschmer je v prvi izjavi za javnost dejal: »To me je globoko pretreslo. Moje misli so z žrtvami in njihovimi družinami. Ranjenim želim moč in hitro okrevanje. Takšno dejanje nas pusti brez besed – in nas napolni z odločnostjo. Zdaj gre za to, da smo drug drugemu na voljo.« Leipziški župan Jung je dejal, da je osupel nad tem, kar se je zgodilo, in dodal, da ne najde besed, s katerimi bi opisal dogodek.

Župan Jung in minister Schuster sta se izrecno zahvalila vsem, ki so poškodovanim na kraju dogodka nudili prvo pomoč. Poveljnik leipziških gasilcev Axel Schuh je v jutranjem informativnem programu televizije ARD povedal, da so se prebivalci Leipziga takoj po napadu odlično odzvali: »Na kraj dogodka so takoj prišli reševalci, ki so začeli oskrbovati poškodovane, pa tudi mimoidoči, ki so takoj priskočili na pomoč.«

Danes je v Leipzigu dan žalovanja; žalne slovesnosti bodo potekale tako v cerkvah kakor na univerzi. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Od danes naprej bodo obeh v glavnih cerkvah v središču Leipziga, cerkvi sv. Nikolaja in sv. Tomaža, in njuni okolici na voljo prostori za žalovanje in spomin na žrtve, poroča MDR. Ob petih popoldne pa v cerkvi sv. Nikolaja pripravljajo ekumensko žalno mašo, javno žalno slovesnost pa opoldne organizira tudi Univerza v Leipzigu, ki ima sedež prav tako v središču mesta.