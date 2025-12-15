  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Napadalca v Avstraliji sta oče in sin, povezana z Islamsko državo

    Policija je leta 2019 enega že preiskovala, a je sklenila, da ne predstavlja nevarnosti. Možakar, ki je razorožil enega od strelcev, se zdravi v bolnišnici.
    Policisti so enega izmed napadalcev že preiskovali zaradi povezav s celico Islamske države. FOTO: David Gray/AFP
    Galerija
    Policisti so enega izmed napadalcev že preiskovali zaradi povezav s celico Islamske države. FOTO: David Gray/AFP
    M. B.
    15. 12. 2025 | 10:34
    15. 12. 2025 | 10:41
    2:07
    Po včerajšnjem napadu dveh oboroženih moških na Jude, ki so na plaži Bondi beach v bližini Sydneya praznovali hanuko, je lokalna policija sporočila več novih informacij. Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo 16 ljudi, vključno z enim izmed napadalcev. 27 se jih zdravi v bolnišnicah.

    image_alt
    Šestnajst mrtvih v streljanju pred hanuko

    Identificirali so tudi oba napadalca, gre za 50-letnega očeta in 24-letnega sina, predvidoma povezana s teroristično organizacijo Islamska država. Oče je bil ubit, sin pa je v kritičnem stanju. V njunem avtu naj bi odkrili tudi zastavo islamske države. Avstralska policija je leta 2019 enega izmed njiju že preiskovala, in sicer zaradi povezav s celico Islamske države, vendar so sklenili, da ne predstavlja nevarnosti, poroča BBC.

    Napad bi terjal še več smrtnih žrtev, če ne bi naključni mimoidoči Sirec Ahmed al Ahmed golorok napadel enega izmed napadalcev in ga razorožil. Pri tem naj bi bil štirikrat ustreljen v ramo. Zdravijo ga v bolnišnici, kjer ga je obiskal tudi premier Novega Južnega Walesa Chris Minns, ki je Ahmeda opisal kot »heroja«. Navdušenci nad njegovim pogumnim dejanjem pa so zanj zbrali že skoraj milijon ameriških dolarjev.

    image_alt
    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    Več je znanega tudi o smrtnih žrtvah napada. Med ubitimi je desetletna deklica in najmanj dva rabina. Večina ubitih je Judov, ki so na obali praznovali začetek judovskega praznika luči. 

    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Levica in Vesna se očitno povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom.
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Hongkong

    Jimmyju Laiju grozi dosmrtna ječa

    Medijski mogotec naj bi skušal strmoglaviti kitajsko vlado.
    15. 12. 2025 | 10:45
    Šport  |  Nogomet
    Mladi španski as

    Pedri v zmago nad Osasuno podrl Messijev rekord, ki je veljal 15 let

    Ob novici so lahko navijači Barcelone še toliko bolj veseli, saj je Pedri pogodbo s klubom januarja letos podaljšal do polovice leta 2030.
    15. 12. 2025 | 10:39
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznovanje

    Skrivnost popolne praznične mize: pravo vino

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Tveganja, ki najbolj ogrožajo digitalni svet

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Orodje, ki bo končno odpravilo birokratske ovire

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
