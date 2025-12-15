Napadalca v Avstraliji sta oče in sin, povezana z Islamsko državo

Po včerajšnjem napadu dveh oboroženih moških na Jude, ki so na plaži Bondi beach v bližini Sydneya praznovali hanuko, je lokalna policija sporočila več novih informacij. Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo 16 ljudi, vključno z enim izmed napadalcev. 27 se jih zdravi v bolnišnicah.

Identificirali so tudi oba napadalca, gre za 50-letnega očeta in 24-letnega sina, predvidoma povezana s teroristično organizacijo Islamska država. Oče je bil ubit, sin pa je v kritičnem stanju. V njunem avtu naj bi odkrili tudi zastavo islamske države. Avstralska policija je leta 2019 enega izmed njiju že preiskovala, in sicer zaradi povezav s celico Islamske države, vendar so sklenili, da ne predstavlja nevarnosti, poroča BBC.

Napad bi terjal še več smrtnih žrtev, če ne bi naključni mimoidoči Sirec Ahmed al Ahmed golorok napadel enega izmed napadalcev in ga razorožil. Pri tem naj bi bil štirikrat ustreljen v ramo. Zdravijo ga v bolnišnici, kjer ga je obiskal tudi premier Novega Južnega Walesa Chris Minns, ki je Ahmeda opisal kot »heroja«. Navdušenci nad njegovim pogumnim dejanjem pa so zanj zbrali že skoraj milijon ameriških dolarjev.

Več je znanega tudi o smrtnih žrtvah napada. Med ubitimi je desetletna deklica in najmanj dva rabina. Večina ubitih je Judov, ki so na obali praznovali začetek judovskega praznika luči.