Napadalec na Fica po opozorilih ministra morda ni deloval sam

Moški, ki je bil konec tedna obtožen poskusa umora slovaškega premierja Roberta Fica, morda ni deloval sam, je v nedeljo opozoril slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok. Po njegovih besedah sum podpira več indicev, med drugim dejstvo, da je bila vsebina na storilčevem profilu na facebooku izbrisana, ko je bil ta že v pridržanju.

Kot je dejal Šutaj Eštok, obtoženi v času, ko je bil v pridržanju policije, namreč ni imel dostopa do svojega profila na Facebooku. Dodal je, da so vzpostavili ekipo, ki bo preiskala možnost, da storilec ni deloval sam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Fico je bil v sredo žrtev poskusa atentata. Moški ga je v kraju Handlova večkrat ustrelil, medtem ko se je po srečanju vlade rokoval s privrženci. Hudo ranjenega premierja so nemudoma odpeljali v bolnišnico, domnevnega strelca pa aretirali.

Fico je bil nekaj časa v smrtni nevarnosti, a so ga uspeli rešiti. Stanje 59-letnika je sicer še vedno resno in ostaja na intenzivni negi bolnišnice v Banski Bystrici.

Slovaški predsednik vlade Robert Fico 15. maja letos. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Sodišče je v soboto za napadalca odredilo pripor. Njegova identiteta uradno še ni znana, po poročanju slovaških medijev pa gre za 71-letnega pisatelja in nekdanjega varnostnika Juraja Cintulo.

V luči napada in s ciljem zmanjšanja političnih napetosti v državi naj bi se v torek sestali predsedniki slovaških parlamentarnih strank. Vendar pa še ni jasno, ali bo do srečanja, ki sta ga načrtovala odhajajoča predsednica Zuzana Čaputova in njen naslednik Peter Pellegrini, zares prišlo.

V sredo se bo nato sestal slovaški svet za nacionalno varnost, je v nedeljo napovedal podpredsednik Ficove vlade Robert Kalinak. Obravnaval naj bi predloge ukrepov za preprečevanje morebitnih podobnih napadov v prihodnosti. V tem tednu naj bi se sestal tudi parlamentarni odbora za obrambo in varnost, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.