Policija razkrila identiteto napadalca na sinagogo v Manchestru

Po včerajšnjem napadu na sinagogo v Manchestru je policija razkrila identiteto napadalca. Moški, ki je v četrtek izvedel napad pri sinagogi v Manchestru, pri čemer sta bila ubita dva člana judovske skupnosti, trije pa ranjeni, je bil po podatkih policije Džihad Al-Šami, poroča BBC.

Al-Šami, 35-letni britanski državljan s sirskimi koreninami, je z avtomobilom zapeljal v ljudi pred sinagogo Heaton Park Hebrew Congregation, nato pa napadel mimoidoče z nožem. Policisti so ga na kraju dogodka ustrelili.

Aretirali še tri osebe

Policija v Manchestru (Greater Manchester Police – GMP) je sporočila, da so v okviru preiskave aretirali še tri osebe in dogodek razglasili za »teroristični incident«.

Britanski premier Keir Starmer je napad, ki se je zgodil na jom kipur, najsvetejši dan judovskega koledarja, ostro obsodil. Napovedal je okrepljene varnostne ukrepe pri sinagogah po državi. Tudi londonski župan Sadiq Khan je dejal, da bo policija pri varovanju judovskih objektov v prestolnici »bolj vidna«.

Keir Starmer. FOTO: James Manning/Reuters

Upali so, da do tega dne ne bo prišlo

Vrhovni rabin Ephraim Mirvis je napad označil za »tragični rezultat nenehnega vala sovraštva do Judov na naših ulicah, univerzah, v družbenih omrežjih in drugje«. Dodal je: »To je dan, za katerega smo upali, da ga ne bomo dočakali, a smo globoko v sebi vedeli, da bo prišel.«

Kot navaja BBC, so med ranjenimi en moški, ki so ga zabodli, drugi, ki ga je zadel avtomobil, in tretji, ki je bil poškodovan med policijskim posredovanjem.

V Združeno kraljestvo je prišel kot otrok

Policija je pridržala še dva moška, stara okoli 30 let, ter žensko v šestdesetih, osumljene priprave in spodbujanja terorističnih dejanj. Lažni eksplozivni pas, ki ga je napadalec nosil okoli pasu, se je izkazal za nefunkcionalnega. Oblasti so potrdile, da proti Al-Šamiju v preteklosti niso prejeli prijav v okviru programa Prevent (državni protiradikalizacijski program). V Združeno kraljestvo je prišel kot otrok in britansko državljanstvo prejel leta 2006.

Oborožen policist se pogovarja s članom lokalne skupnosti pred sinagogo hebrejske kongregacije Heaton Park v Crumpsallu v severnem Manchestru. FOTO: Oli Scarff/AFP

Policija je prve klice prejela ob 9.31, sedem minut kasneje pa je policija napadalca po posredovanju oboroženih enot ustrelila. Očividci so povedali, da je varnostno osebje preprečilo, da bi prišel v sinagogo.

Premier Starmer je pohvalil policiste, varnostnike in rabina Daniela Walkerja, ki so s hitrim ukrepanjem preprečili še hujšo tragedijo. Zaradi dogodka je predčasno prekinil udeležbo na vrhu evropskih voditeljev na Danskem in se vrnil v London.

Izjemno mirno ukrepanje rabina Walkerja so pohvalili tudi verniki. Po besedah priče je z zaprtjem vrat in barikado zaščitil ljudi v sinagogi.

Župan Manchestra Andy Burnham je dejal: »Naše misli so z družinami umrlih, ranjenih in vseh, ki jih je ta grozljiv antisemitski napad prizadel. Odločno ga obsojamo. Manchester nikoli ne bo stal ob strani, ko je napadena katera izmed naših skupnosti.«

Zvečer je policija potrdila, da so kriminalistična prizorišča ostala zavarovana na dveh lokacijah – White House Avenue v Crumpsallu in Langley Crescent v Prestwichu – v povezavi z aretacijami.