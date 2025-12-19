Napadalec uporabil dimne bombe in zabodel več ljudi, najmanj štirje mrtvi

V današnjih napadih na dveh postajah podzemne železnice v Taipeiju, glavnem mestu Tajvana, v katerih je napadalec uporabil dimne bombe in zabodel več ljudi, so umrle najmanj tri osebe, je sporočil predstavnik mestne gasilske enote. Dodal je, da je umrl tudi osumljenec, ki naj bi izvedel napad.

Po navedbah mestne gasilske enote v Taipeiju so v napadu skupno umrli štirje ljudje, vključno z osumljencem, še pet drugih je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Ann Wang/Reuters

Tajvanski premier Cho Jung-tai je dejal, da sta bila napada na glavni železniški postaji in bližnji postaji Zhongshan »namerni dejanji«, čeprav motiv zanju še ni znan. Pojasnil je, da je zamaskiran osumljenec na glavni postaji odvrgel »pet ali šest molotovk ali dimnih bomb«.

FOTO: Ann Wang/Reuters

Župan mesta Chiang Wan-an je sporočil, da je osumljenec po napadu najverjetneje skočil z zgradbe, medtem ko je bila ena žrtev umorjena, ko je skušala preprečiti napad na glavni postaji.

FOTO: Ann Wang/Reuters

Lokalne oblasti so sporočile, da so zaradi napada okrepile varnostne ukrepe po celotnem otoku, medtem ko je tajvanski predsednik Lai Ching-te napovedal, da bodo oblasti »hitro razjasnile podrobnosti primera«.

Tovrstna nasilna kriminalna dejanja so na Tajvanu sicer redka. Leta 2014 je otok pretresel podoben napad moškega z nožem na podzemni železnici, v katerem so prav tako umrli štirje ljudje.