Napadalec z mačeto naj bi deloval sam in je čakal na izgon

Prebivalci andaluzijskega mesta Algeciras na skrajnem jugu Španije so danes pred eno izmed dveh cerkva, v katerih je večer prej z mačeto sejal smrt 25-letni Jasin Kanza, vidno pretreseni polagali cvetje in sveče ter se z minuto molka poklonili cerkovniku, ki je v napadu izgubil življenje. Španske oblasti dogodek, v katerem so bili ranjeni še štirje ljudje, preiskujejo kot morebitno teroristično dejanje. Po uradnih informacijah naj bi bil storilec maroški državljan, za katerega je bil pred časom zaradi nezakonitega bivanja v Španiji izdan nalog za izgon.

INFOGRAFIKA: Delo

Jasin Kanza je morilski pohod v središču Algecirasa začel v sredo nekaj po sedmi uri zvečer, ko je med mašo z mačeto vstopil v cerkev Marije pomočnice in svetega Izidorja, pri tem zmerjal vernike in huje ranil 74-letnega duhovnika. V policijskem poročilu je mogoče prebrati, da je storilec nato odkorakal s kraja dogodka ter se odpravil proti katoliškemu verskemu centru La Palma, oddaljenemu nekaj sto metrov. Tam naj bi se spravil na sakralni inventar, razpela, podobe in sveče ter se znesel nad cerkovnikom, ki naj bi ravno takrat pospravljal oltar. Žrtvi je sprva uspelo pobegniti, a ga je nasilnež ujel in pokončal pred verskim objektom.

Potem ko je 65-letnemu cerkvenemu pomočniku zadal usodne rane, je poskusil vstopiti še v kapelo na drugi strani trga, ki je bila takrat zaprta. Preden ga je policija ujela in pridržala, je ranil štiri ljudi ter ubil enega človeka. Duhovnikovo stanje je bilo resno, vendar naj bi bil po navedbah medijev zunaj smrtne nevarnosti.

Preiskava še poteka

Nacionalna policija je takoj po incidentu, v noči na četrtek, preiskala stanovanje Jasina Kanze, ki naj bi prišel v Španijo pred približno letom dni. Po navedbah notranjega ministrstva naj bi v hiši našli etui za mačeto, prav tako naj bi zasegli njegove osebne dokumente in več USB-ključkov ter drugih nosilcev datotek, ki bi morda lahko razkrili motive za napad in njegovo ozadje.

Župan Algecirasa je dejal, da se je mesto vedno ponašalo z dejstvom, da v njem živijo v sožitju predstavniki 129 narodnosti in da nikoli ni bilo incidenta ali napetosti. FOTO: Cristina Quicler/Afp

Kakor je pojasnil notranji minister Fernando Grande-Marlaska, nad Jasinom Kanzo ni bil nikoli odrejen nadzor, je pa 25-letni maroški državljan od junija lani čakal na deportacijo v domovino, saj se je pokazalo, da je v Španiji bival nezakonito. Za zdaj še ni mogoče reči, ali je bil incident »teroristične narave«, vendar je Grande-Marlaska potrdil, da v njem »ni bilo vpletenih tretjih oseb«.

Mesto sožitja različnih narodnosti

Po močno versko obarvanem napadu so se včeraj vrstili pozivi proti prehitrim sklepom ter predvsem proti kriminalizaciji številne maroške diaspore in muslimanske skupnosti v Španiji, ki jih s ksenofobnimi in islamofobnimi komentarji v politične namene poskuša zlorabiti skrajno desna stranka Vox. V lokalnem časniku Europa Sur so v uredniškem komentarju zapisali: »Algeciras je že vrsto let zgled mirnega sobivanja Špancev in na tisoče tujcev, zlasti Maročanov, med katerimi je veliko pripadnikov druge in tretje generacije. Vsi si delimo ulice in trge v harmoniji.«

Pred »nevarnostjo demoniziranja nekaterih skupin« je posvaril tudi vodja škofovske konference Francisco César García Magán, ki je napad označil za »obsojanja vreden, neupravičen in odvraten«. Župan mesta, v katerem živi 120.000 ljudi, José Ignacio Landaluce, je za TeleMadrid dejal, da se je Algeciras vedno ponašal z dejstvom, da v mestu živijo v sožitju predstavniki 129 narodnosti in da nikoli ni bilo incidenta ali napetosti.