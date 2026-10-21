Napadi Hutijcev ne pojenjajo: ali bo zaveznikom uspelo ubraniti Savdsko Arabijo?

Združeno kraljestvo bo v Savdsko Arabijo napotilo lovce typhoon, s katerimi bodo prestrezali zračne jemenskih hutijskih upornikov. London ob tem poudarja, da britanska letala ne bodo izvajala napadov na ozemlju Jemna, poroča CNN.

Lovci bodo izvajali le obrambne protizračne operacije za zaščito savdskih mest in infrastrukture, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Zagotavljajo jim tudi oskrbo z gorivom za letala v zraku, tja pa so napotili tudi svoje vojaško osebje. Savdska Arabija si medtem prizadeva okrepiti vojaško sodelovanje z zaveznicami v okviru novoustanovljenega poveljstva združenih sil.

Vojaško osebje je v savdsko kraljevino napotila tudi Francija, več kot 100 ameriških vojaških svetovalcev pa medtem zagotavlja obveščevalne podatke. V državi so nameščene tudi pakistanske sile, Egipt o morebitni napotitvi dodatne pomoči še razpravlja.

Napetosti so se začele povečevati, potem ko so Hutiji napovedali napade na savdske ladje v Rdečem morju in njihovo infrastrukturo. FOTO: Houthi Military Media/Reuters

»Nenehni napadi na našo zaveznico Savdsko Arabijo so naravnost nevzdržni,« je dejal britanski obrambni minister Wes Streeting. Napadi na letališče v prestolnici Rijad po njegovih besedah kažejo, kako daleč so Hutijci pripravljeni iti pri stopnjevanju regionalnega konflikta.

Hutijevski uporniki, ki uživajo podporo Irana, so v zadnjem mesecu okrepili napade z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na naftne objekte in letališča v savdski kraljevini. V enem od napadov je bilo ubitih 13 ljudi, več kot 300 je bilo ranjenih.

Napetosti so se začele povečevati, potem ko so Hutijci julija napovedali napade na savdske ladje v Rdečem morju in njihovo infrastrukturo. Napoved je sledila savdskemu napadu na letališče v Sani, jemenski prestolnici, ki je pod nadzorom Hutijcev.