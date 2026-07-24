Napadi na ladje: kaos lahko povzroči že nekaj raket

Cene nafte so presegle 100 dolarjev na sod, potem ko so napadi na savdske tankerje v Rdečem morju vzbudili strah, da bi lahko ena od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti postala novo žarišče širšega spopada na Bližnjem vzhodu. Odgovornost za napade so prevzeli jemenski hutijevci, ki s tem po mnenju strokovnjakov poskušajo povečati pritisk na Savdsko Arabijo in hkrati pokazati, da lahko skupaj z Iranom ogrozijo obe pomembni pomorski ozki grli v regiji.

»Hutijevcem sploh ni treba popolnoma zapreti Bab al Mandaba, da bi povzročili velike motnje [v ladijskem prometu],« je za Delo poudaril Ahmed Nagi, višji analitik za Jemen pri mislišču Crisis Group, s pojasnilom, da je najbližja točka pod nadzorom gibanja od ožine oddaljena približno 90 kilometrov. »Lahko pa ustvarijo dovolj veliko nevarnost, da ladjarske družbe in zavarovalnice presodijo, da plovba skozi to območje ni več smiselna.«