Napadi na varno območje med diplomatsko ofenzivo

Med mukotrpnim čakanjem na usodo dogovora o prvi prekinit­vi ognja na območju Gaze v zadnjih dveh mesecih je izraelska vojska včeraj silovito obstreljevala jug palestinske enklave, predvsem mesto Han Junis in Rafo, kamor se je pred napadi zatekla polovica prebivalstva. Izčrpani, bolni in travmatizirani ljudje se v Rafi, ki po izraelskih merilih še vedno velja za »varno območje«, bolj kot na morebitno prekinitev ognja pripravljajo na velik izraelski napad.

Proti Rafi, v kateri vlada strahovita humanitarna katastrofa, se je iz Han Junisa zaradi izraelskega bombardiranja poskušalo prebiti več tisoč ljudi. Toda medtem so izraelske bombe in rakete padale tudi po mestu, v katerem je pred vojno živelo okoli 200.000 ljudi, danes pa skoraj 1,2 milijona. Prav vsi se borijo za preživetje. To je možno le ob takojšnji prekinitvi ognja. Takojšnji!